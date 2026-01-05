Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Извор:
АТВ
05.01.2026
23:07
Савезни званичници покренули су поступак одузимања америчког држављанства мушкарцу из Ист Риџа, оптуженом да је сакрио своју ратну прошлост у Босни и Херцеговини, када је прије неколико деценија емигрирао у САД.
Наиме, Министарство правде САД поднијело је грађанску тужбу за одузимање држављанства Сеаду Миљковићу, познатом и као Сеад Дукић, тврдећи да је прикрио свој прави идентитет и кључне биографске податке како би ушао у земљу 1996. године, а касније постао натурализовани држављанин 2007. године.
Према Министарству правде, Миљковић није открио да је користио више имена, навео је различите датуме и мјеста рођења, дао више од једног имена свог оца и идентификовао неколико жена као супруге у различитим имиграционим апликацијама.
Савезни званичници наводе да је Миљковић већ био тражен у иностранству када је постао амерички држављанин. Судски списи показују да је суд у БиХ издао налог за његово хапшење 23. јануара 2007. године, у вези са наводним ратним злочинима почињеним током рата у Босни и Херцеговини. Упркос том налогу, америчка влада му је исте године одобрила натурализацију.
„Ова администрација неће дозволити да странци дођу у ову земљу и сакрију своју прошлост како би стекли драгоцјено америчко држављанство. Можда прођу деценије, али када вас пронађемо, предузећемо мјере,“ изјавио је помоћник државног тужиоца Брет А. Шумате из Цивилног одјељења Министарства правде, преноси портал "Независне".
