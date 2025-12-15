Logo
Large banner

Данас наставак разговора званичника Украјине и САД у Берлину, долазе и европски лидери

Извор:

Танјуг

15.12.2025

07:14

Коментари:

0
Влодимир Зеленски
Фото: Таnjug/Liam McBurney/PA via AP

Разговори украјинских и америчких званичника о приједлозима за рјешење рата у Украјини завршени су синоћ након више од пет сати у Берлину и требало би да се наставе данас, изјавио је савјетник украјинског предсједника Дмитро Литвин.

Литвин је синоћ навео да је договорено да се разговори наставе у понедјељак ујутро, истичући да се разматрају нацрти документа за окончање рата у Украјини, пренио је Ројтерс.

Најавио је да ће украјински предсједник Володимир Зеленски коментарисати разговоре данас, када буду завршени.

Специјални амерички изасланик Стив Виткоф рекао је да је постигнут велики напредак током јучерашњих разговора у Берлину између високих америчких и украјинских званичника о најновијим напорима за окончање рата у Украјини.

Виткоф је написао у објави на платформи Икс да су вођени детаљни разговори, да је постигнут велики напредак и да ће се амерички и украјински званичници поново састати овог јутра.

Поплаве у Мароку

Свијет

Поплаве у Мароку однијеле најмање седам живота

Предсједник Украјине Володимир Зеленски састао се јуче у Берлину са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом, специјалним изаслаником америчког предсједника Доналда Трампа Стивом Виткофом и зетом америчког предсједника Џаредом Кушнером, а главна тема састанка је постизање политичког договора за окончање рата у Украјини.

У украјинској делегацији су и секретар Савета за националну безбједност и одбрану Рустем Умеров, први замјеник министра спољних послова Серхиј Кислица, савјетник шефа Предсједничког кабинета Олександар Бевз и начелник Генералштаба Андреј Хнатов, преноси украјински јавни сервис Суспилне.

Са америчке стране присуствује и врховни командант Оружаних снага НАТО у Европи Алексус Гринкевич.

Мировну конференцију у Берлину организује њемачки канцелар Фридрих Мерц, а очекује се да ће учествовати и француски предсједник Емануел Макрон, британски премијер Кир Стармер и "многи други", рекао је раније портпарол њемачке владе.

Макрон је на мрежи Икс навео да је разговарао са Зеленским прије сусрета, пренио је БФМ.

- Американци, Европљани и Украјинци траже само мир. Док Русија наставља свој агресивни рат, Украјина одолијева - написао је он, истичући да "Француска јесте и наставиће да буде на страни Украјине".

Зеленски је раније изјавио да је самит у Берлину важна платформа за разговоре са америчким и европским партнерима о оквирном мировном плану у 20 тачака који предвиђа прекид ватре.

Володимир Зеленски

Свијет

Украјина се одрекла амбиције за чланство у НАТО-у

Уочи јучерашњег састанка, Зеленски је навео да се Украјина припрема за састанак, као и да разрађује све детаље заједничких нацрта докумената.

Зеленски је навео на Телеграму да се пажљиво ради на сваком сегменту предложених докумената, истичући да је циљ да сви договорени кораци са партнерима Украјине буду ефикасни у обезбјеђивању безбједносних гаранција, пренио је Укринформ.

Зеленски је рекао да жели да убједи Американце да подрже замрзавање линије фронта у Украјини у њеном тренутном стању, прије било каквих преговора са Москвом, преносе француски медији.

Подијели:

Тагови:

Европа

Украјина

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Horoskop

Занимљивости

Ови хороскопски знакови се никада не упоређују с другима, они крче свој пут

1 ч

0
Оборен свјетски рекорд: Више од 1.400 парова се љубило у исто вријеме

Занимљивости

Оборен свјетски рекорд: Више од 1.400 парова се љубило у исто вријеме

10 ч

0
Инсерт из серије Тврђава

Култура

Посљедња сцена у "Тврђави" ломи срца: Јунаци серије запјевали "Мараму плаву", зна се коме је посвећена

10 ч

0
Сиднеј-терористички напад

Свијет

Убице отац и син! Откривени нови детаљи о терористичком нападу у Сиднеју

10 ч

0

Више из рубрике

Поплаве у Мароку

Свијет

Поплаве у Мароку однијеле најмање седам живота

1 ч

0
Сиднеј-терористички напад

Свијет

Убице отац и син! Откривени нови детаљи о терористичком нападу у Сиднеју

10 ч

0
Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

Свијет

Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

11 ч

0
Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Свијет

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

33

Интел опет изгубио

08

23

Оскрнављено гробље након терористичког напада у Сиднеју: Фотографије су језиве

08

23

Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

08

11

Рите Угљевик поново на мрежи

08

06

Хозе Антонио Каст нови предсједник Чилеа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner