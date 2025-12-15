Данас наставак разговора званичника Украјине и САД у Берлину, долазе и европски лидери

Извор:
Разговори украјинских и америчких званичника о приједлозима за рјешење рата у Украјини завршени су синоћ након више од пет сати у Берлину и требало би да се наставе данас, изјавио је савјетник украјинског предсједника Дмитро Литвин.
Литвин је синоћ навео да је договорено да се разговори наставе у понедјељак ујутро, истичући да се разматрају нацрти документа за окончање рата у Украјини, пренио је Ројтерс.
Најавио је да ће украјински предсједник Володимир Зеленски коментарисати разговоре данас, када буду завршени.
Специјални амерички изасланик Стив Виткоф рекао је да је постигнут велики напредак током јучерашњих разговора у Берлину између високих америчких и украјинских званичника о најновијим напорима за окончање рата у Украјини.
Виткоф је написао у објави на платформи Икс да су вођени детаљни разговори, да је постигнут велики напредак и да ће се амерички и украјински званичници поново састати овог јутра.
Предсједник Украјине Володимир Зеленски састао се јуче у Берлину са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом, специјалним изаслаником америчког предсједника Доналда Трампа Стивом Виткофом и зетом америчког предсједника Џаредом Кушнером, а главна тема састанка је постизање политичког договора за окончање рата у Украјини.
У украјинској делегацији су и секретар Савета за националну безбједност и одбрану Рустем Умеров, први замјеник министра спољних послова Серхиј Кислица, савјетник шефа Предсједничког кабинета Олександар Бевз и начелник Генералштаба Андреј Хнатов, преноси украјински јавни сервис Суспилне.
Са америчке стране присуствује и врховни командант Оружаних снага НАТО у Европи Алексус Гринкевич.
Мировну конференцију у Берлину организује њемачки канцелар Фридрих Мерц, а очекује се да ће учествовати и француски предсједник Емануел Макрон, британски премијер Кир Стармер и "многи други", рекао је раније портпарол њемачке владе.
Макрон је на мрежи Икс навео да је разговарао са Зеленским прије сусрета, пренио је БФМ.
- Американци, Европљани и Украјинци траже само мир. Док Русија наставља свој агресивни рат, Украјина одолијева - написао је он, истичући да "Француска јесте и наставиће да буде на страни Украјине".
Зеленски је раније изјавио да је самит у Берлину важна платформа за разговоре са америчким и европским партнерима о оквирном мировном плану у 20 тачака који предвиђа прекид ватре.
Уочи јучерашњег састанка, Зеленски је навео да се Украјина припрема за састанак, као и да разрађује све детаље заједничких нацрта докумената.
Зеленски је навео на Телеграму да се пажљиво ради на сваком сегменту предложених докумената, истичући да је циљ да сви договорени кораци са партнерима Украјине буду ефикасни у обезбјеђивању безбједносних гаранција, пренио је Укринформ.
Зеленски је рекао да жели да убједи Американце да подрже замрзавање линије фронта у Украјини у њеном тренутном стању, прије било каквих преговора са Москвом, преносе француски медији.
