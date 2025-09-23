Израел неће присуствовати сједници Савјета безбједности УН

Извор:
Израелска делегација неће присуствовати хитној сједници Савјета безбједности Уједињених нација о ситуацији у Гази, заказаној за сутра, јер се поклапа са Рош Хашаном, јеврејском Новом годином, саопштио је стални представник Израела при УН Дани Данон.
Он је оцијенио тајминг сједнице као "жалостан".
"Желим да вас обавијестим да делегација Израела неће учествовати на овом састанку, јер се поклапа са Рош Хашаном. Нажалост, Савјет безбједности ће засиједати без присуства Израела. Сматрамо да је било довољно основа да се сједница одложи или помјери, јер је ријеч о високо светом дану за јеврејски народ", написао је Данон у писму председавајућем Савјета безбједности, преноси Тајмс оф Израел.
Израел је био позван да се обрати Савету као директно погођена страна у вези са текућим ратом против Хамаса у Гази, али сједница се одржава на један од најсвечанијих дана у јеврејском календару, чиме је, према Данону, Израелу онемогућено учешће.
Сједница се одржава у оквиру годишње "високе недјеље" УН, када се окупљају лидери из цијелог свјета, а тема Газе и израелско-палестинског сукоба је поново међу централним питањима глобалне дипломатије.
