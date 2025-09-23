Logo

Дембеле плакао као киша: ''Да ми је неко рекао...''

Фото: Танјуг/АП

Усман Дембеле најбољи је фудбалер свијета за 2025. годину, а након што је подигао престижни трофеј, био је веома емотиван.

Француз, који је са Пари Сен Жерменом освојио све трофеје у домаћим и европским оквирима, ни сам није могао да вјерује шта му се догодило.

"Невјероватно и изузетно – шта ми се управо догодило", рекао је Дембеле након што је из руку легендарног Роналдиња добио Златну лопту.

"Сезона са ПСЖ је била невјероватна. Мало сам нервозан… Узети овај трофеј и примити га из руку Роналдиња – нестварно. Хвала ПСГ-у што ме довео 2023. године, хвала тиму, клубу који је као породица, предсједнику, цијелом особљу – и наравно Луису Енрикеу, који ми је као отац".

Присјетио се и како му је ишло у каријери прије доласка у ПСЖ, када је био од многих отписан.

"У добрим и лошим тренуцима, овај тим је био уз мене. Ова награда је индивидуална, али је носимо сви заједно као тим. Хвала и Борусији Дортмунд, Рену, и наравно, у Барселони сам испунио снове – играо сам поред Месија и Инијесте. Била је то школа живота".

Захваљивао се редом саиграчима, тренеру Луису Енрикео, па и селектору Дидијеу Дешану.

Ипак, највише се сломио када је причао о својој породици, мајци и најбољем пријатељу са којим је проживљавао тешке тренутке, преноси Б92.

"Хвала мојој породици, а посебно мами – била је уз мене у свим тешким тренуцима. Хвала мом агенту који је увијек вјеровао у мене. Да ми је неко рекао да ћу једног дана освојити Златну лопту… Хвала и најбољем пријатељу с којим сам посљедњих пет година прошао све. Увијек је био ту – и биће до краја", закључио је Дембеле.

