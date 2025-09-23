Logo

Џими Кимел се враћа на екране

23.09.2025

08:06

Џими Кимел се враћа на екране
Водитељ емисије Џими Кимел (Jimmy Kimmel), који је укинут након коментара о Чарлију Кирку вратиће се у уторак.

Амерички водитељ, који је оптужен за увредљиве и неосјетљиве коментаре у својој емисији Jimmy Kimmel Live поново ће ићи у етер у свом редовном термину на ABC мрежи.

- Прошле сриједе донијели смо одлуку да обуставимо продукцију емисије како бисмо избјегли даље распламсавање напете ситуације у емоционалном тренутку за нашу земљу. То је одлука коју смо донијели јер смо сматрали да су неки коментари били неправовремени и стога неосјетљиви. Посљедње дане смо провели у промишљеним разговорима с Џимијем и након тих разговора донијели смо одлуку да вратимо емисију у уторак - казали су из Disney-а.

Али није јасно хоће ли се Jimmy Kimmel Live вратити на Sinclair и NexStar, два велика мрежна оператера који заједно контролишу око 20% ABC подружница.

Обје компаније су повукле Кимелову емисију са својих канала због коментара.

Sinclair, који посједује 38 ABC подружница, рекао је да неће емитовати емисију на својим станицама и да ће је замијенити информативним програмом.

- Разговори с ABC-јем су у току док процјењујемо потенцијални повратак емисије - наводи се у саопштењу компаније.

Чарли Кирк

Џими Кимел

