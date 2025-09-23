23.09.2025
Шта нам звијезде поручују данас?
Потрудите се да не будете на сто страна и тако пола оставите незавршено. Приоритет нека вам буде завршавање већ започетих задатака. Лијеп дан је пред вама, посебно уколико имате у плану заједничко дружење са блиским људима. Будите опрезни у саобраћају.
Прихватите туђу помоћ и подршку јер је то у овом тренутку неопходно колико год ви хтјели да сами својим снагама идете напријед. Покушајте да избјегнете ситне чарке и препуцавања око безначајних ствари. Водите рачуна о исхрани.
Можете имати потешкоћа и препрека при извршавању обичних свакодневних обавеза, али на то нећете моћи да утичете. Стрпите се и успјећете све да доведете на крају у ред. Промјенљиво расположење или незадовољство не преносите на пословну сферу. Окрените све на нека позитивнија дешавања. Могуће респираторне тегобе.
Успјећете уз мало више напора да завршите неке заостале обавезе које су вас оптерећивале неко вријеме уназад. Неке ситнице из прошлости не би требало да вам блокирају пут ка стабилности у вашим односима. Увијек гледајте унапријед, шта је било било је. Здравље вам је врло добро.
Може бити преокрета и промјена у посљедњем тренутку, али биће и повољних ситуација, нарочито оних који се везују за папиролошка и административна питања која ћете успјети да ријешите. Доста комуникације може бити преко друштвених мрежа, пријатеља, излазака, али и пословног сегмента, фокусирајте се на неког ко вам највише прија. Здравље вам је врло добро.
Изазова може бити и данас на професионалном пољу Дјевица, нарочито у сфери комуникације и размјене информација, али све ћете ријешити у своју корист. Могли бисте бити повучени у себе, па ће партнер мислити да нешто кријете или да се дистанцирате од њега. Растјерајте сумње. Осјетљивост зглобова и костију.
Није лош радни дан да типични представници Вага погурају реализацију неке интересантне пословне идеје, која до сада није наилазила на неопходно разумијевање у најближем кругу сарадника. Конфузну слику коју већ неко вријеме имате у својој глави по питању партнерских односа, најбоље ћете разријешити покушајем реалног сагледавања ваших истинских жеља. Проконтролишите вид.
Без битнијих промјена на професионалном плану данас за већину особа рођених у знаку Шкорпија. Очекује вас врло добра комуникација са пословним окружењем и коначно ћете моћи опуштеније да функционишете. Слободним Шкорпијама је савјет да уживају у новим познанствима, уз опрез да се не залијећу. Чувајте се бактеријских инфекција.
Држите се својих планова и амбиција упркос свим потешкоћама на које будете наилазили. Немојте бити скромни и дјеловати из другог плана, искористите овај период максимално да се докажете. Неопходно је да се више окренете једно према другом да бисте могли да наставите даље у позитивном смјеру. Чувајте кичму.
Неким особама сметате, поготово ако сматрају да им угрожавате постојеће позиције. Будите своји и не обазирите се. Што мање прикривених ствари, врдања, избјегавања директних одговора, љутње, тјерања ината, то мање проблема. Потребна вам је психофизичка релаксација.
Брзо ћете реализовати све што испланирате, неће бити неких препрека. Битно је да не прескачете редослијед. Слободне Водолије, улазите у период узбудљивих дешавања и великих могућности за отпочињањем стабилне љубавне везе. Прилика свакако има. Здравље вам је врло добро.
Рибе
Прилагођавање је кључ па се потрудите да на томе максимално радите да бисте све зацртане обавезе на вријеме реализовали. Не устручавајте се да затражите помоћ. Врло је реално да током цијелог дана очекујете доста позитивних узвраћених емоција, уживајте. Јачајте имунитет.
