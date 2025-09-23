Logo

Кардиолози апелују да избјегавате једну врсту хране

Фото: Cottonbro studio/Pexels

Просјечна старост у којој се дијагностикује хипертензија је 46 година, што значи да се јавља прилично рано. Ако се притисак не контролише, повећава ризик од срчаног и можданог удара, а посебно је важно обратити пажњу на здравље срца након 60. године.

Добра вијест је да крвни притисак може да се снизи промјенама исхране и начина живота, уз лијекове када су потребни.

Иако многи пазе на главне оброке, попут доручка и вечере, међуоброци често пролазе "испод радара". Кардиолози упозоравају да једна врста грицкалица може да буде посебно штетна – слане грицкалице.

"Једење хране с пуно натријума, попут сланих перетака и чипса, може да повиси крвни притисак у кратком року", каже кардиолог др Џој Гелбман за Параде.

Кардиолог др Срихари С. Наиду додаје да натријум задржава воду у тијелу, повећава волумен крви и тиме подиже притисак у артеријама.

Постоје сигурније алтернативе

Многи популарни слани међуоброци садрже више натријума него што људи мисле. На примјер, отприлике 30 грама сланих перетака садржи чак 1.120 милиграма натријума, док Америчко удружење за срце препоручује мање од 2.300 милиграма дневно, идеално испод 1.500. Велике количине соли налазе се и у киселим краставцима, говеђем сувом месу и сланом кикирикију.

"Дуготрајна конзумација таквих грицкалица може да узрокује трајно повишен притисак, што задебљава зидове срца и крвних судова и повећава ризик од можданог удара и преране смрт", упозорава лекар др Пол Бела.

Кардиолози ипак наглашавају да постоје сигурније алтернативе.

"За оне који желе слане грицкалице, добар избор су кокице без соли, печени чипс с мало натријума, свјеже поврће или печена леблебија", саветује др Гелбман. Додаје да зачинско биље попут бибера, рузмарина, белог лука или паприке може додати укус без повећања ризика.

"Биље и зачини могу да имају антиоксидативна и противупална својства и додатно подрже здравље срца", закључила је.

