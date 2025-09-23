Једну јутарњу навику мозак не подноси

Извор:
Вечерњи.хр
23.09.2025
17:31
Коментари:0
Много људи одмах ујутро посегне за својим мобилним телефоном, чак и прије него што устану из кревета. Провјера порука, друштвених мрежа или мејлова постала је готово аутоматска навика, али стручњаци упозоравају да овај први потез у дану може утицати на расположење, концентрацију и укупну ефикасност током дана.
Примамљиво је помислити да су први тренуци јутра безначајни, али неуролози тврде да то није тачно. Можда ће вас изненадити када сазнате да је мозак изузетно осјетљив у периоду непосредно након буђења. Иако је ово за неке вријеме мира, др Венди Сузуки, професорка на Универзитету у Њујорку, упозорила је да једна уобичајена пракса може покварити дан.
Занимљивости
Избор за мис медвједа: Побједник онај који се највише најео
"Погрешно сте започели јутро и ваш мозак то не воли. Ако вам је први потез ујутро провјера телефона, ваш мозак пропушта свој најмоћнији прозор дана", објаснила је Сузуки у видеу на Инстаграму.
Непосредно након буђења, мозак је у свом врхунском стању неуропластичности - повећане способности да се прилагођава и мијења на основу окружења и искустава. Допамин, хемикалија заслужна за осјећај задовољства, такође се обнавља током сна, што значи да су његове концентрације природно повишене ујутро. Међутим, ако прво посегнете за екраном, можете пореметити овај процес.
"Допамин и кортизол су природно високи, дајући подстицај мотивацији, креативности и фокусу. Екрани отимају тај потенцијал. Пробајте ово: наредних пет јутара одложите употребу телефона за само 20 минута. Умјесто тога, истегните се, запишите три ствари на које желите да се фокусирате или једноставно сједите са кафом и својим мислима. Посматрајте шта се догађа када дате свом мозгу простора да вас води", савјетује она.
Здравље
Љекар упозорава на ране симптоме карцинома код младих
Осим тога, важно је препознати да прегледање телефона прије спавања такође може лоше утицати на ментално здравље. Истраживање Универзитета Кинг Сауд у Саудијској Арабији показало је да чак девет од десет испитаника користи екран пред спавање. Од тога је нешто мање од половине, 41,7 одсто, пријавило лош квалитет сна, а стручњаци су израчунали двоструко повећање ризика од лошег сна код оних који користе мобилни телефон 16 до 30 минута прије спавања.
Роузи Дејвидсон, консултант за спавање, објаснила је да наше вечерње навике могу значајно утицати на квалитет одмора.
"Гледање садржаја на телефону касно ноћу ремети сан јер нас излаже плавом свјетлу које потискује производњу мелатонина, хормона кључног за сан. Да бисте побољшали спавање и ментално здравље, уведите рутину која подразумијева да сат времена прије одласка на спавање не користите екране", рекла је Дејвидсон.
Сцена
Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести
Она је додала и да не треба користити телефоне одмах ујутро јер та навика може снажно обликовати расположење током дана.
"Када се пробудимо, мозак прелази из дубоких можданих таласа сна кроз алфа таласе и на крају до бета таласа. Та транзиција нас чини опуштенијима и подложнијима утисцима, па садржај на телефону одмах након буђења може значајно обликовати наше расположење и начин размишљања за цијели дан", објаснила је.
Дејвидсон савјетује да након буђења одвојите неколико тренутака за дисање и постављање намјера прије него што посегнете за телефоном.
Љубав и секс
У којим годинама већина људи пронађе сродну душу
"Ако га пуните с друге стране спаваће собе или изван ње, то ће вам бити додатна препрека да га одмах узмете у руке", закључила је.
Здравље
1 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
21
18
14
18
11
Тренутно на програму