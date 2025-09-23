Ово је скривени утицај хормона на косу

23.09.2025
Коса није само естетски детаљ – она је често и огледало унутрашњег здравља. Док прехрана, стил живота и њега свакако играју важну улогу, све више истраживања показује да је кључни фактор управо утјецај хормона на косу.
Промјене у хормоналном балансу могу довести до појачаног опадања, промјене текстуре или чак до изненадног убрзаног раста косе. Разумијевање ових процеса помаже вам да боље бринете о свом здрављу и рутини његе.
Тијело сваке жене пролази кроз различите хормоналне промјене – од пубертета, преко трудноће па све до менопаузе. Свака од тих етапа оставља специфичан траг на коси:
Естроген – познат као „хормон љепоте“, продужава фазу раста косе (анагену фазу), чини косу гушћом и сјајнијом. Зато у трудноћи коса често изгледа бујније, док након порођаја нагли пад естрогена узрокује појачано опадање.
Прогестерон – утиче на регулацију масноће. Када га нема довољно, коса може постати суха и ломљива.
Андрогени (тестостерон, ДХТ) – повишене вриједности ових хормона скраћују фазу раста косе и могу изазвати тзв. андрогенетску алопецију (проријеђена коса на тјемену). То се чешће јавља у менопаузи, али и код жена с полицистичним јајницима (ПЦОС).
Кортизол (хормон стреса) – високи нивои стреса могу пореметити циклус раста и довести до телогеног ефлувија, привременог појачаног опадања косе.
Хормони штитне жлијезде – и хипер и хипотиреоза могу узроковати значајне промјене у квалитету косе, од крхкости и сухоће до убрзаног прорјеђивања.
Овај комплексни утјецај хормона на косу природан је процес, али га правилна њега, смањење стреса и савјетовање са стручњацима могу ублажити.
Хормонски дисбаланс не мора увијек бити очигледан, али коса често шаље прве сигнале. Ако примијетите нагле промјене – појачано опадање, масну косу и власиште без јасног разлога, појаву ломљивих власи или проријеђених подручја – то може бити показатељ да хормон нису у балансу.
урадите основне хормонске анализе (штитна жлијезда, полни хормони, кортизол),
прилагодите исхрану – протеини, цинк, жељезо и витамини Б комплекса кључни су за косу,
уведите третмане за стимулацију раста (мезотерапија, ПРП, масажа власишта),
смањите стрес јер управо он подиже кортизол и индиректно слаби косу.
На тај начин се негативни утицај хормона на косу може ублажити, а природни баланс поново успоставити.
