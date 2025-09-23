Logo

Ово је скривени утицај хормона на косу

23.09.2025

13:48

Ово је скривени утицај хормона на косу
Фото: Pixabay

Коса није само естетски детаљ – она је често и огледало унутрашњег здравља. Док прехрана, стил живота и њега свакако играју важну улогу, све више истраживања показује да је кључни фактор управо утјецај хормона на косу.

Промјене у хормоналном балансу могу довести до појачаног опадања, промјене текстуре или чак до изненадног убрзаног раста косе. Разумијевање ових процеса помаже вам да боље бринете о свом здрављу и рутини његе.

Тијело сваке жене пролази кроз различите хормоналне промјене – од пубертета, преко трудноће па све до менопаузе. Свака од тих етапа оставља специфичан траг на коси:

Естроген – познат као „хормон љепоте“, продужава фазу раста косе (анагену фазу), чини косу гушћом и сјајнијом. Зато у трудноћи коса често изгледа бујније, док након порођаја нагли пад естрогена узрокује појачано опадање.

Прогестерон – утиче на регулацију масноће. Када га нема довољно, коса може постати суха и ломљива.

Андрогени (тестостерон, ДХТ) – повишене вриједности ових хормона скраћују фазу раста косе и могу изазвати тзв. андрогенетску алопецију (проријеђена коса на тјемену). То се чешће јавља у менопаузи, али и код жена с полицистичним јајницима (ПЦОС).

Кортизол (хормон стреса) – високи нивои стреса могу пореметити циклус раста и довести до телогеног ефлувија, привременог појачаног опадања косе.

Хормони штитне жлијезде – и хипер и хипотиреоза могу узроковати значајне промјене у квалитету косе, од крхкости и сухоће до убрзаног прорјеђивања.

Овај комплексни утјецај хормона на косу природан је процес, али га правилна њега, смањење стреса и савјетовање са стручњацима могу ублажити.

Како препознати утјецај хормона на косу и д‌јеловати на вријеме?

Хормонски дисбаланс не мора увијек бити очигледан, али коса често шаље прве сигнале. Ако примијетите нагле промјене – појачано опадање, масну косу и власиште без јасног разлога, појаву ломљивих власи или проријеђених подручја – то може бити показатељ да хормон нису у балансу.

Како реаговати?

урадите основне хормонске анализе (штитна жлијезда, полни хормони, кортизол),

прилагодите исхрану – протеини, цинк, жељезо и витамини Б комплекса кључни су за косу,

уведите третмане за стимулацију раста (мезотерапија, ПРП, масажа власишта),

смањите стрес јер управо он подиже кортизол и индиректно слаби косу.

На тај начин се негативни утицај хормона на косу може ублажити, а природни баланс поново успоставити.

