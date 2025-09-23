Logo

Димитрија случајно убио брат близанац

Извор:

Srbija danas

23.09.2025

17:12

Коментари:

0
Димитрија случајно убио брат близанац
Фото: Pexels

Тинејџер из Џорџије суочен је са оптужницом за убиство након што је у пуцњави погодио свог брата близанца у лице, што је полиција испрва описала као "случајно".

Ксавијер Хејс (17) смјештен је у затвор у области ДеКалб код Атланте, након смрти свог брата Димитрија, пренио је "Фокс њуз".

POPLAVE-ITALIJA-230925

Свијет

Мајка и беба спасене са крова аутомобила из набујале ријеке: Испливао драматични снимак

Димитријева смрт проглашена је у локалној болници, након што је погођен у пуцњави у понедјељак око 3.30 ујутро, а полиција је тада сматрала да је фатални инцидент био "случајан".

Полиција је рекла да су се близанци играли пиштољем у својој соби, не знајући да је напуњен. Кад је повучен ороз, један метак је погодио Ксавијеровог брата у лице, преноси "Србија данас".

Мајка ухапшена због смрти бебе

Хроника

Ово је мајка ухапшена због смрти бебе

Ксавијер је касније ухапшен и оптужен за убиство, напад и посједовање пиштоља од стране малољетног лица.

"Фокс њуз" наводи да је полиција испитала Ксавијера, али да није још познато шта је навело истражиоце да против њега поднесу оптужницу за убиство.

Подијели:

Тагови:

Убиство

трагедија

Америка

несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Халид Бешлић пјевач

Сцена

Пјевачица открила нове детаље о здравственом стању Халида Бешлића

1 ч

0
Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе

Хроника

Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе

1 ч

0
Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра

Свијет

Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра

1 ч

0
Преминула Хулијета Фијеро

Наука и технологија

Преминула Хулијета Фијеро

1 ч

0

Више из рубрике

Трамп: САД желе да зауставе развој нуклеарног оружја

Свијет

Трамп: САД желе да зауставе развој нуклеарног оружја

1 ч

0
Мајка и беба спасене са крова аутомобила из набујале ријеке: Испливао драматични снимак

Свијет

Мајка и беба спасене са крова аутомобила из набујале ријеке: Испливао драматични снимак

1 ч

0
Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра

Свијет

Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра

1 ч

0
Силовао дјевојку (20) у љетовалишту: Полиција трага за нападачем, пронађена његова папуча

Свијет

Силовао дјевојку (20) у љетовалишту: Полиција трага за нападачем, пронађена његова папуча

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

18

27

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

18

21

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

18

14

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

18

11

Познати ланац пекара пред банкротом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner