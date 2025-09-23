Димитрија случајно убио брат близанац

Извор:
Srbija danas
23.09.2025
17:12
Тинејџер из Џорџије суочен је са оптужницом за убиство након што је у пуцњави погодио свог брата близанца у лице, што је полиција испрва описала као "случајно".
Ксавијер Хејс (17) смјештен је у затвор у области ДеКалб код Атланте, након смрти свог брата Димитрија, пренио је "Фокс њуз".
Димитријева смрт проглашена је у локалној болници, након што је погођен у пуцњави у понедјељак око 3.30 ујутро, а полиција је тада сматрала да је фатални инцидент био "случајан".
Полиција је рекла да су се близанци играли пиштољем у својој соби, не знајући да је напуњен. Кад је повучен ороз, један метак је погодио Ксавијеровог брата у лице, преноси "Србија данас".
Ксавијер је касније ухапшен и оптужен за убиство, напад и посједовање пиштоља од стране малољетног лица.
"Фокс њуз" наводи да је полиција испитала Ксавијера, али да није још познато шта је навело истражиоце да против њега поднесу оптужницу за убиство.
