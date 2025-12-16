Пољопривредници у Француској од јутрос блокирали најмање пет ауто-путева

Извор:
Танјуг
16.12.2025
11:35
Коментари:0
Пољопривредници у Француској јутрос су наставили своје протесте, посебно на југозападу земље, у којима су блокирали најмање пет ауто-путева, а блокиран је и дио жељезничког саобраћаја, потврдила је француска жандармерија.
Протести су организовани због клања стоке заражене болешћу нодуларне, квргаве коже, као и против потписивања трговинског споразума са јужноамеричким трговинским савезом Меркосур, чије су чланице Аргентина, Бразил, Парагвај и Уругвај, преноси телевизија БФМ.
Република Српска
Консултације премијера Српске са више пољопривредних удружења
Водећи француски оператер ауто-путева Ванси је саопштио да је ауто-пут између Брискуса и Монержоа затворен у дужини од скоро 180 километара.
''У току су и други протести и блокаде, посебно у региону Гар. Погођене су све раскрснице у департману на путевима А9 и А54. Могуће је да ће их бити још у наредним сатима'', наводи се у саопштењу компаније Ванси.
Свијет
Двоје дјеце погинуло у експлозији зграде у Француској
Пољопривредници су навели да планирају да одрже блокаду до 16 часова.
У знак протеста блокиран је и пружни прелаз у Вилфранш-де-Лорагеу, у департману Горња Гарона у југозападном француском региону Окситанија, и у том правцу је обустављен жељезнички саобраћај.
Свијет
3 д0
Економија
2 седм0
БиХ
1 мј0
Економија
2 мј0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
58
12
53
12
41
12
40
Тренутно на програму