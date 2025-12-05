Консултације премијера Српске са више пољопривредних удружења

Извор:
АТВ
05.12.2025
10:16
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић наставио је консултације о буџету за идућу годину.
У току је састанак са представницима Задружног савеза Српске, Пословног удружења заједница живинара Српске, Савеза удружења пољопривредних произвођача Српске, Савеза удружења пчелара Српске, Удружења воћара Српске, Удружења повртара Републике Српске, Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Српске и Удружења узгајивача свиња Републике Српске.
Савјети
Ево како спријечити бијеле флеке на вешу након прања
Предвиђени су и састанци са представницима Удружења пензионера Републике Српске и Уније послодаваца Републике Српске.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
15 ч2
Република Српска
15 ч17
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму