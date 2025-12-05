Logo
Консултације премијера Српске са више пољопривредних удружења

АТВ

05.12.2025

10:16

Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић наставио је консултације о буџету за идућу годину.

У току је састанак са представницима Задружног савеза Српске, Пословног удружења заједница живинара Српске, Савеза удружења пољопривредних произвођача Српске, Савеза удружења пчелара Српске, Удружења воћара Српске, Удружења повртара Републике Српске, Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Српске и Удружења узгајивача свиња Републике Српске.

Савјети

Ево како спријечити бијеле флеке на вешу након прања

Предвиђени су и састанци са представницима Удружења пензионера Републике Српске и Уније послодаваца Републике Српске.

Влада Републике Српске

Konsultacije

Република Српска

10

31

Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

10

25

УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице

10

25

Ево када почиње исплата пензија у Српској

10

22

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

10

19

Битно: Заштита домаће производње

