Двоје дјеце погинуло у експлозији зграде

Агенције

16.12.2025

08:59

Фото: АТВ

Двоје дјеце старости три и пет година је погинуло, а више особа је повријеђено у експлозији која се догодила у приземљу стамбене зграде у граду Треву, у француском департману Ен, саопштиле су локалне власти.

Према наводима префектуре Ен, експлозија се догодила око 17.30 часова у четвороспратници са око 20 станова, пренијела је ТВ БФМ.

Двоје дјеце је преминуло упркос покушајима реанимације екипе хитне помоћи.

Градоначелник Тревуа Марк Пешу потврдио је да су у питању били брат и сестра.

Укупно десет особа је збринуто због лакших повреда и, према потреби, превезено у болнице у региону, док су се још три особе са лакшим повредама саме јавиле здравственим установама.

Замјеник градоначелника задужен за становање Филип Берто рекао је да се у стану у којем је дошло до експлозије налазила жена са троје дјеце.

Она и њено најстарије дете су преживјели, док је двоје млађе дјеце било у критичном стању и касније преминуло.

Префектура је навела да је око 30 особа евакуисано и спасено, од којих су многе биле у стању шока.

Ватрогасне и спасилачке екипе, уз подршку јединица са псима, наставиле су рад на терену током вечери.

Причињена је и значајна материјална штета.

Двије оближње школе су оштећене, а локалне власти су најавиле да ће ученицима бити обезбијеђена психолошка подршка.

Префектура је саопштила да није дошло до урушавања зграде, али да је структура објекта ослабљена и да је штета велика.

Активирани су департмански оперативни центар и план за инцидент са масовним жртвама, као и јединице за медицинску и психолошку помоћ.

Евакуисани станари смјештени су у прихватни центар или им је обезбијеђен алтернативни смјештај.

Градоначелник Тревуа рекао је да је експлозија, према првим информацијама, изазвана гасом, али да тачне околности још нису познате и да ће бити утврђене током истраге.

Потрага испод рушевина прекинута је у понедјељак увече, а жандарми су наставили истрагу у уторак ујутру.

Према доступним подацима, нема пријављених несталих особа.

Министар унутрашњих послова Француске Лоран Нуњез саопштио је да пажљиво прати ситуацију и упутио је саучешће породицама погинуле дјеце.

Његов долазак на мјесто несреће очекује се у уторак.

