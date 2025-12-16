Двоје дјеце погинуло у експлозији зграде

Извор:
16.12.2025
08:59
Двоје дјеце старости три и пет година је погинуло, а више особа је повријеђено у експлозији која се догодила у приземљу стамбене зграде у граду Треву, у француском департману Ен, саопштиле су локалне власти.
Према наводима префектуре Ен, експлозија се догодила око 17.30 часова у четвороспратници са око 20 станова, пренијела је ТВ БФМ.
Двоје дјеце је преминуло упркос покушајима реанимације екипе хитне помоћи.
Градоначелник Тревуа Марк Пешу потврдио је да су у питању били брат и сестра.
Укупно десет особа је збринуто због лакших повреда и, према потреби, превезено у болнице у региону, док су се још три особе са лакшим повредама саме јавиле здравственим установама.
Замјеник градоначелника задужен за становање Филип Берто рекао је да се у стану у којем је дошло до експлозије налазила жена са троје дјеце.
Она и њено најстарије дете су преживјели, док је двоје млађе дјеце било у критичном стању и касније преминуло.
Префектура је навела да је око 30 особа евакуисано и спасено, од којих су многе биле у стању шока.
Ватрогасне и спасилачке екипе, уз подршку јединица са псима, наставиле су рад на терену током вечери.
Причињена је и значајна материјална штета.
Двије оближње школе су оштећене, а локалне власти су најавиле да ће ученицима бити обезбијеђена психолошка подршка.
Префектура је саопштила да није дошло до урушавања зграде, али да је структура објекта ослабљена и да је штета велика.
Активирани су департмански оперативни центар и план за инцидент са масовним жртвама, као и јединице за медицинску и психолошку помоћ.
Евакуисани станари смјештени су у прихватни центар или им је обезбијеђен алтернативни смјештај.
Градоначелник Тревуа рекао је да је експлозија, према првим информацијама, изазвана гасом, али да тачне околности још нису познате и да ће бити утврђене током истраге.
Потрага испод рушевина прекинута је у понедјељак увече, а жандарми су наставили истрагу у уторак ујутру.
Према доступним подацима, нема пријављених несталих особа.
Министар унутрашњих послова Француске Лоран Нуњез саопштио је да пажљиво прати ситуацију и упутио је саучешће породицама погинуле дјеце.
Његов долазак на мјесто несреће очекује се у уторак.
