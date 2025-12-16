Logo
Објављене слике хапшења Ника Рајнера: Заклао родитеље и отишао у град

Фото: Tanjug/AP/Kevin Wolf

Полиција Лос Анђелеса потврдила је да су редитељ филма "Кад је Хари срео Сали" Роб Рајнер и његова супруга Мишел пронађени мртви у свом дому у недјељу, 14. децембра, а њихов 32-годишњи син сада је главни осумњичени.

Вијест о трагичној смрти пара шокирала је Холивуд, а бројне колеге и пријатељи опраштају се од цијењеног глумца и редитеља, као и од његове супруге, с којом је био у браку 36 година.

Полиција је у недјељу послијеподне позвана на њихову адресу у Лос Анђелесу, где су затекли тијела двоје преминулих одраслих особа. Због убиства, ухапшен је њихов син Ник (32) који је раније говорио о борби са проблемима зависности и бројним, неуспјелим рехабилитацијама на које су га слали родитељи.

