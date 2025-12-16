Турска дигла авионе Ф-16: Срушили дрон

Извор:
16.12.2025
Турска је срушила беспилотну летјелицу "изван контроле" која се приближавала њеном ваздушном простору изнад Црног мора, саопћило је у понедјељак Министарство одбране. Инцидент се догађа након украјинских напада на руске танкере "флоте у сјени" уз турску обалу и упозорења турских политичара о опасностима ширења рата у Украјини, пише АП њуз.
У саопштењу министарства наводи се како су ловачки авиони Ф-16 подигнути након што је објект детектован.
- Како би се избјегла било каква потенцијална штета, срушен је на сигурном подручју изван насељених мјеста - додаје се. У изјави нису наведени даљњи детаљи о локацији или времену инцидента.
Украјина је објавила да су њезини поморски дронови 28. новембра погодили два танкера, док је треће пловило погођено 2. децембра док се кретало према турској луци Синоп. Турски предсједник осудио је те раније нападе као пријетњу "сигурности пловидбе, животима и околишу, посебно у нашој искључивој зони."
