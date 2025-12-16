Трамп тужи ББЦ: Тражи им милијарде

Извор:
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поднио је тужбу за клевету против британског јавног сервиса ББЦ-а због документарца у којем су, према наводима тужбе, монтирани дијелови његовог говора од 6. јануара 2021. године, одржаног испред Бијеле куће, пренио је ЦБС.
Тужба је поднијета савезном суду за Јужни округ Флориде и обухвата једну тачку за клевету и једну тачку за кршење Закона о трговинској пракси Флориде.
Трампов правни тим тражи по пет милијарди долара одштете за сваку тачку, укупно 10 милијарди долара.
У тужби на 33 стране наводи се да је ББЦ у документарцу "Панорама", емитованом у Великој Британији недјељу дана прије предсједничких избора 2024. године, објавио "лажан, клеветнички, обмањујући и злонамјеран приказ" Трампа.
Дио документарца био је посвећен његовим ријечима и поступцима уочи нереда у Капитолу 6. јануара 2021. године.
Према наводима тужбе, ББЦ је "намерно и злонамерно" обмануо гледаоце спајањем два одвојена дијела Трамповог говора, која су се догодила, како се тврди, у размаку од 55 минута.
Трампов правни тим наводи да је том монтажом изостављена његова изјава у којој позива на мир.
У поднеску се такође тврди да су унутар ББЦ-ја постојале забринутости у вези са документарцем прије емитовања, али да су оне игнорисане, позивајући се на наводе британског листа "Телеграф".
Портпарол Трамповог правног тима навео је у саопштењу да ББЦ има "дугогодишњи образац обмањивања публике у извјештавању о предсједнику Трампу", што је, како је наведено, у складу са "љевичарском политичком агендом" те медијске куће.
Критичари документарца "Панорама" тврде да он ствара утисак да је Трамп позивао присталице на напад на Капитол.
Трампови критичари годинама наводе да су његове изјаве 6. јануара и тврдње о изборној превари допринијеле избијању нереда, док је Трамп више пута причао да је тог дана користио "мирне ријечи".
- Тужим ББЦ јер ми је буквално стављао ријечи у уста - рекао је Трамп у понедјељак, наводећи да је у документарцу представљен као да је говорио ствари које никада није рекао.
У новембру се ББЦ извинио Трампу због документарца, али је одбио да исплати одштету, наводећи да се "снажно не слаже" са тврдњом да постоји основ за тужбу за клевету.
У међувремену су генерални директор ББЦ-ја Тим Дејви и директорка вести Дебора Тернес поднијели оставке у вези са контроверзом око монтаже.
Правни заступник ББЦ-ја навео је у писму Трамповом правном тиму да емитер није имао намјеру да обмане публику и да Трамп не може да докаже "стварну злобу", што је кључни услов за клеветничке тужбе јавних личности у САД.
Такође је истакнуто да документарац није емитован у САД нити је био доступан америчкој публици путем сајта ББЦ.
Трампови адвокати, међутим, тврде да је суд у Флориди надлежан, јер је документарац био доступан америчким гледаоцима путем стриминг сервиса "BritBox".
