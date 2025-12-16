Саудијска Арабија поставила нови рекорд по броју погубљења: Међу осуђенима чак и малољетници и странци

Извор:
Агенције
16.12.2025
08:12
Коментари:0
Саудијска Арабија ове године је извршила 340 смртних казни, чиме је поставила нови годишњи рекорд по броју погубљења, пренио је портал "Мидл Ист Ај".
Нови биланс услиједио је након што су саудијске власти саопштиле да су у понедјељак погубљене још три особе.
Министарство унутрашњих послова земље навело је да су погубљења извршена у Меки, након што су осуђени проглашени кривим за убиство.
Овогодишњи број погубљења премашује досадашњи рекорд из 2024. године, када је, према доступним подацима, погубљено 338 људи.
Организације за људска права "Alqst", "Amnesty International" и "Reprieve" наводе још вишу бројку за 2024. годину - 345 погубљења.
Представница британске организације "Alqst" Надјен Абдулазиз рекла је да спремност саудијских власти да надмаше прошлогодишњи рекорд "указује на мрачно непоштовање права на живот", упркос позивима стручњака Уједињених нација и цивилног друштва.
Она је навела да су погубљења извршавана након, како тврди, дубоко неправичних суђења, укључујући признања изнуђена мучењем и случајеве у којима су осуђени били малољетни у вријеме наводних кривичних дјела.
Већина погубљења ове године - укупно 232, односи се на случајеве повезане са дрогом.
Свијет
Кинеском функционеру смртна казна преиначена у доживотну
Дио смртних казни изречен је и за дјела која су квалификована као тероризам.
Саудијска Арабија је крајем 2022. године обновила извршење смртних казни у случајевима повезанима са дрогом, након приближно трогодишње суспензије.
Међу погубљенима од тада значајан број чине страни држављани.
У посљедњим месецима, власти су погубиле и двије особе које су, према наводима организација за људска права, биле малољетне у вријеме извршења кривичних дјела, што је забрањено међународним правом, укључујући Конвенцију УН о правима дјетета, чији је Саудијска Арабија потписник.
Саудијске власти су 2020. године саопштиле да ће укинути дискреционо право судија да изричу смртну казну малољетним преступницима, наводећи да је издата краљевска наредба у том смислу.
Свијет
Умро врховни вјерски поглавар Саудијске Арабије
Ипак, према подацима организација за људска права, након тога је забилежено више случајева погубљења особа осуђених за дјела почињена док су биле млађе од 18 година.
Организација "Alqst" навела је да је идентификовала још пет особа које су у вријеме кривичних дјела биле малољетне, а којима прети непосредна опасност од погубљења.
Према подацима "Amnesty International", Саудијска Арабија је имала трећи највећи број погубљења у свијету у 2022, 2023. и 2024. години, иза Кине и Ирана.
Занимљивости
3 седм0
Свијет
3 седм0
Свијет
2 мј0
Свијет
3 мј0
Најновије
Најчитаније
10
21
10
15
10
08
10
03
09
59
Тренутно на програму