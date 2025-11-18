Logo
Трамп најавио политички потрес: Зелено свјетло за Ф-35?

Трамп најавио политички потрес: Зелено свјетло за Ф-35?

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да планира да одобри продају америчких борбених авиона Ф-35 Саудијској Арабији, дан уочи посјете саудијског престолонасљедника Мохамеда бин Салмана Вашингтону.

"Рећи ћу да ћемо то урадити. Продаћемо Ф-35. Продаја би означила значајну промјену политике, потенцијално мијењајући војну равнотежу на Блиском истоку и тестирајући политику Вашингтона о одржавању израелске квалитативне војне предности", рекао је Трамп новинарима у Овалној соби Бијеле куће, преноси Ројтерс.

Уочи посјете саудијског принца престолонасљедника Бин Салмана Вашингтону Саудијска Арабија је затражила да купи чак 48 борбених авиона Ф-35, што је посао вриједан више милијарди долара.

Саудијци су одавно заинтересовани за куповину борбених авиона америчке компаније Локид Мартин, а неименовани високи званичник Бијеле куће рекао је Ројтерсу прије Трамповог обраћања новинарима да "предсједник жели да разговара са престолонасљедником о авионима", а потом ће бити донијета и коначна одлука.

Израел опет хоће да спријечи продају

Израелска војска (ИДФ) је поднијела званични документ израелском политичком ешалону у којем Ратно ваздухопловство изражава противљење продаји напредних борбених авиона Ф-35 Саудијској Арабији од стране САД.

Документ, који је први пут објавио "Yнет њуз", а касније га потврдила и војска, наводи да би израелска ваздушна надмоћ могла да буде угрожена уколико друге земље на Блиском истоку посједују најнапредније стелт авионе, пренио је Тајмс оф Израел.

Израел је у прошлости већ покушавао да спријечи продају Ф-35 сусједним земљама, укључујући Турску и Уједињене Арапске Емирате, како би очувао своју војну предност.

Израел тренутно има 45 авиона Ф-35 у арсеналу и још 30 је наручено, чиме је једина земља у региону која посједује те авионе.

