Страховита експлозија дубоко у Русији, ватрена печурка се дигла високо у небо

18.11.2025
09:51
Коментари:0
Дошло је до несреће на подземном дијелу плиновода у руској Омској области, изјавио је у уторак регионални гувернер Виталиј Котсенко.
Хитне службе рјешавају инцидент, рекао је Котсенко путем апликације за размјену порука Телеграм.
"Нема опасности за становнике Омског округа или других мјеста у нашој регији", рекао је.
Руска државна новинска агенција ТАСС, позивајући се на сигурносне службе Омске регије, или ФСБ, изјавила је да је до пожара на плиноводу у близини села Ростовка дошло током поправки.
A gas pipeline has exploded and caught fire in Russia— NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2025
A massive blaze erupted in the Omsk region due to a gas leak on an underground section of a main pipeline, Governor Vitaly Khotsenko said.
Authorities claim there is no threat to residents of the area or nearby settlements. pic.twitter.com/CebRLG2WTm
"Пожар је стављен под контролу", рекао је ТАСС, цитирајући ФСБ. "Није било жртава. Околности и узроци инцидента се истражују."
Омск се налази у југозападном Сибиру, око 2.200 km источно од Москве.
