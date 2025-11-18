Logo
Large banner

Страховита експлозија дубоко у Русији, ватрена печурка се дигла високо у небо

18.11.2025

09:51

Коментари:

0
Страховита експлозија дубоко у Русији, ватрена печурка се дигла високо у небо
Фото: Printscreen/Telegram

Дошло је до несреће на подземном дијелу плиновода у руској Омској области, изјавио је у уторак регионални гувернер Виталиј Котсенко.

Хитне службе рјешавају инцидент, рекао је Котсенко путем апликације за размјену порука Телеграм.

"Нема опасности за становнике Омског округа или других мјеста у нашој регији", рекао је.

Руска државна новинска агенција ТАСС, позивајући се на сигурносне службе Омске регије, или ФСБ, изјавила је да је до пожара на плиноводу у близини села Ростовка дошло током поправки.

"Пожар је стављен под контролу", рекао је ТАСС, цитирајући ФСБ. "Није било жртава. Околности и узроци инцидента се истражују."

Омск се налази у југозападном Сибиру, око 2.200 km источно од Москве.

Подијели:

Тагови:

Експлозија

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Од Приједорчанина одузето возило: Има скоро 40.000 КМ казне, а нема праве таблице ни возачку

Хроника

Од Приједорчанина одузето возило: Има скоро 40.000 КМ казне, а нема праве таблице ни возачку

1 ч

0
Каран и Милуновић потписали споразум о сарадњи

Друштво

Каран и Милуновић потписали споразум о сарадњи

1 ч

0
Поново гори Вјесников небодер

Регион

Поново гори Вјесников небодер

1 ч

0
Само 50 људи на свијету има "златну крв", научници покушавају да их клонирају

Занимљивости

Само 50 људи на свијету има "златну крв", научници покушавају да их клонирају

2 ч

0

Више из рубрике

Ултиматум Зеленском због корупције

Свијет

Ултиматум Зеленском због корупције

3 ч

0
Америчка војска

Свијет

Трамп шаље Националну гарду у Лос Анђелес?

4 ч

0
Сједница Савјета безбједности УН

Свијет

Усвојена америчка резолуција о Гази

4 ч

0
Оператер поштедио Украјинца јер се крстио

Свијет

Дрон ишао ка Украјинцу, због једног покрета оператер га поштедио

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

11

27

Битно: Квалитет ваздуха

11

18

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

11

17

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

11

16

Јуве спрема план без Влаховића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner