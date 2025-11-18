Само 50 људи на свијету има "златну крв", научници покушавају да их клонирају

Извор:
У свијету медицине постоји драгоцјеност вриједнија од било ког метала - крвна група толико ријетка да је називају “златна крв“.
Ријеч је о типу Rh-null, најрјеђој познатој крвној групи на планети, присутној код педесетак потврђених особа! За оне који је имају, представља истовремено благослов и највећи ризик.
Уколико би особи која има “златну крв” икада била потребна трансфузија, вјероватноћа да ће пронаћи компатибилног донора је готово равна нули. Зато се савјетује да редовно донирају сопствену крв – једини извор који им може спасити живот.
У медицинском свијету, Rh-null игра посебну улогу. За разлику од уобичајених крвних група, које се одређују према присуству десетина различитих антигена на површини еритроцита, Rh-null не посједује ниједан од укупно 50 Рх антигена.
У свијету гдје је регистровано 47 крвних система и чак 366 различитих антигена, проналажење потпуне компатибилности постаје прави изазов. Зато Rh-null, иако екстремно ријетка, постаје кључни фокус научника који покушавају да створе универзалну крв.
Да би се разумјело њено значење, потребно је објаснити основну медицинску логику. Сваки антиген на еритроциту може бити препознат као ”стран“. Ако пацијент прими крв која садржи антигене које његово тијело само не посједује, имунолошки систем реагује – нападом.
Тај напад може бити смртоносан, преноси BBC.
Због тога је Rh-null изузетно вриједна – она не садржи ниједан од више од 50 Рх антигена, што значи да не изазива имунолошку реакцију у оквиру Рх система, који је други најимуногенији крвни систем послије АБО.
Иако Rh-null крв и даље посједује друге крвне антигене, одсуство читавог Рх комплекса чини је јединственом и изузетно важном за медицинска истраживања, што је разлог да се често назива “златном крвљу“.
Како је природни извор готово непостојећи, тимови научника у Великој Британији, Аустралији, Јапану и САД раде на покушајима да “златну крв” створе у лабораторијским условима.
Идеја је једноставна – произвести мале количине ултрачисте крви које би се користиле у најкритичнијим медицинским ситуацијама, од трансплантација до хитних траума.
Ипак, пут до таквог рјешења је дуг. Стварање еритроцита без иједног Рх антигена захтјева прецизну генетску манипулацију, а стабилно и безбједно умножавање оваквих ћелија и даље је велики изазов.
Иако је Rh-null прилично мистериозна појава, њена медицинска вриједност је неспорна. Она отвара врата потенцијално револуционарном напретку – могућности да се једног дана створи кровна, универзална крв, коју би било могуће користити код готово сваког пацијента, независно од крвне групе.
До тада, они који је посједују биће и даље под посебном заштитом медицинских система. Њихова крв чува се у специјалним банкама, често у иностранству, јер је буквално незамјенљива.
За крај, поменимо да је др Снежана Јовановић Срзентић из Института за трансфузију крви открила да је у нашој земљи била госпођа која је била позната прије 20 година због “златне крви”.
– Позвана је да своју крв донира једном Швајцарцу, а тада су је назвали ‘госпођом са златном крвљу’, јер се радило о РХ0 групи – објаснила је докторка, преноси Телеграф.
