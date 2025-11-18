Ево како ћете брзо одмаглити стакла на аутомобилу током хладних дана

Извор:
Б92
18.11.2025
08:09
Замагљена стакла аутомобила су на зиму и у јесен честа појава, а ево и како најлакше ријешити тај проблем.
Најједноставније је поставити гријање на најтоплији, а вентилацију на највиши ниво, јер снажан проток ваздуха има сличан учинак као фен за косу.
Ваздух и гријање би требало да буду усмјерени директно на вјетробран, односно шофершајбну – нећете имати претјерану корист уколико “топлу олују” усмјерите себи у лице.
Укључени климатизациони систем такође уклања влагу из ваздуха, чак и када је активиран да “дува топло”, објашњавају стручњаци, преноси Б92.
Још једна ствар која је веома важна – увијек водите рачуна о томе да вам је вјетробран чист изнутра.
Ово је нарочито битно због лакшег скидања влаге, али и боље прегледности, поготово у ноћним условима или за вријеме вожње по киши.
