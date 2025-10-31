Велике промјене за све возаче од суботе на снази

Извор:
У суботу на снагу ступају велике промјене у саобраћају на подручју цијеле БиХ.
Наиме, као што је познато од 1. новембра возачи широм Босне и Херцеговине морају имати одговарајућу зимску опрему на својим возилима.
Иако многи чекају први снијег, закон јасно прописује период када је обавезно посједовати зимске гуме, а казне су све строже.
Према Закону о основама безбједности саобраћаја, обавезно је имати:
Возачи који не поштују обавезу зимске опреме ризикују казну од 40 до 500 КМ, уз могућност искључења возила из саобраћаја, а важно је напоменути да полиција најчешће контролише возила у јутарњим и вечерњим часовима, када су коловози најклизавији.
Зимске гуме чувајте у хладним, сувим просторијама, даље од извора топлоте.
Ако су монтиране на фелге – могу се слагати хоризонтално; ако нису – држите их усправно, уз повремено окретање. Тако се спречава деформација и продужава вијек трајања саме гуме.
