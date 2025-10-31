Logo

Велике промјене за све возаче од суботе на снази

Извор:

АТВ

31.10.2025

09:45

Коментари:

0
Велике промјене за све возаче од суботе на снази
Фото: Pexels

У суботу на снагу ступају велике промјене у саобраћају на подручју цијеле БиХ.

672370f7d1328 свети лука

Друштво

Шта значи када је на Светог Луку сунчан дан

Наиме, као што је познато од 1. новембра возачи широм Босне и Херцеговине морају имати одговарајућу зимску опрему на својим возилима.

Иако многи чекају први снијег, закон јасно прописује период када је обавезно посједовати зимске гуме, а казне су све строже.

Шта подразумијева зимска опрема

Према Закону о основама безбједности саобраћаја, обавезно је имати:

  • четири зимске гуме с минималном дубином шаре од 4 милиметра,
  • или љетне гуме с истом дубином и ланцима за снијег у пртљажнику.
  • Гуме с ознакама М+С и пахуљицом (3ПМСФ) признате су као зимске. Све остало полиција може сматрати неисправним и кажњивим.

Казне и посљедице

Возачи који не поштују обавезу зимске опреме ризикују казну од 40 до 500 КМ, уз могућност искључења возила из саобраћаја, а важно је напоменути да полиција најчешће контролише возила у јутарњим и вечерњим часовима, када су коловози најклизавији.

Савјети за сигурну зимску вожњу

  • Провјерите притисак у гумама, јер хладноћа смањује оптималну вриједност.
  • Уклоните снијег и лед са свих стакала и свјетала прије поласка.
  • Возите спорије и без наглих покрета, нарочито у кривинама.
  • Љетне гуме, ма колику дубину шаре имале, су јако лоше на температурама испод 7 степени.

Како чувати гуме ван сезоне

Зимске гуме чувајте у хладним, сувим просторијама, даље од извора топлоте.

Ако су монтиране на фелге – могу се слагати хоризонтално; ако нису – држите их усправно, уз повремено окретање. Тако се спречава деформација и продужава вијек трајања саме гуме.

Правила у околним земљама

  • Србија: обавезна зимска опрема од 1. новембра до 1. априла.
  • Хрватска: казне до 130 € ако немате одговарајуће гуме.
  • Словенија: период од 15. новембра до 15. марта.
  • Аустрија: казне и до 5.000 € у екстремним случајевима.

Подијели:

Тагови:

gume

зимске гуме

zimska oprema

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Римац мора показати 60 прототипова, да Хрватска добије 900 милиона евра

Ауто-мото

Римац мора показати 60 прототипова, да Хрватска добије 900 милиона евра

6 ч

0
Мирослав Бојић

Ауто-мото

Права ријеткост из Њемачке стигла у Лакташе

21 ч

0
Мазда на трагу рјешења за спас бензинаца и дизелаша

Ауто-мото

Мазда на трагу рјешења за спас бензинаца и дизелаша

22 ч

0
Уводе се нови радари - биљеже чак три прекршаја

Ауто-мото

Уводе се нови радари - биљеже чак три прекршаја

23 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

13

13

Европол писао БиХ због пљачке Лувра

13

10

Додик: Шмиту дани у БиХ одбројани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner