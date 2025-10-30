Уводе се нови радари - биљеже чак три прекршаја

Извор:
Блиц
30.10.2025
13:35
Коментари:1
Агенција за безбједност саобраћаја и МУП најављују увођење нових мобилних и стационарних радара, први пут након 33 године.
Нови мобилни и стационарни радари чије ускоро увођење на путевима Србије је најавила Агенција за безбједност саобраћаја заједно у сарадњи са Министарством унутрашњих послова - Управом саобраћајне полиције, биљежиће не само прекорачење брзине, већ и коришћење телефона током вожње, као и невезивање сигурносног појаса.
На који начин ће да функционишу, гдје ће бити постављени и да ли ће одмах несавјесним возачима да стижу казне, открива професор Саобраћајног факултета, Милан Вујанић.
Агенција за безбједност саобраћаја, заједно са Министарством унутрашњих послова увелико ради на постављању нових стационарних и мобилних радара.
Помоћник директора АБС, Вељко Ћурчић каже да на лицу мјеста неће морати да буде присутно лице, односно полицајац.
Осим тога, ови мобилни радари моћи да се помјерају и људи неће у сваком тренутку знати гдје се они налазе.
Циљ је да се открије што већи број прекршаја и са друге стране, унаприједи безбједност саобраћаја, а имајући у виду да је од почетка ове године, на путевима Србије погинуло 390 особа, док је повријеђених у саобраћајним незгодама чак 15.320.
Директор АБС, Бранко Стаматовић открио је раније да су уређаји већ набављени, а њихово пуштање у рад се очекује убрзо.
"Апелујем на све учеснике у саобраћају - поштујте прописе, јер ће казне стизати и без присуства полиције! Поштујте прописе због своје безбједности, као и безбједности свих у саобраћају. Залагаћемо се за промјену закона по којем ће се бахати возачи који возе под дејством алкохола посебно санкционисати, а новчане казне бити знатно веће. Нема оправдања да сједнете за волан ако сте попили и једну чашицу алкохола. Наша мисија је јасна - нулта толеранција према бахатости и несавјесности и знатно веће казне за саобраћајне прекршаје", истакао је Стаматовић.
Стационарни радар је уређај који је трајно (или скоро трајно) постављен на једној локацији, на примјер уз магистрални пут, на улазу у насељено мјесто, код раскрснице са семафором и мјериће наведена три саобраћајна прекршаја - коришћење мобилних телефона, прекорачење брзине и некоришћење сигурносног појаса.
Према ријечима професора Милана Вујанића, стационарни радари већ постоје у Републици Српској. У питању су црни стубови, мало преко 2 метара висине и у себи имају уграђене камере и што је врло карактеристично за њих, "не упадају у око".
"Не уочавају се лако, а у Републици Српској биљеже прекорачење брзине", додаје професор Вујанић.
У МУП-у Српске кажу да су од 1. јануара ове године, па до 29. марта, ови радари забиљежили чак 51.858 саобраћајних прекршаја.
Мобилни радари су уређаји за контролу саобраћаја који нису трајно постављени на једном мјесту (као што су стационарни/уграђени радари), већ могу бити премјештени односно коришћени на различитим локацијама - често монтирани у возилима полиције или привремено постављени на локацијама гдје је повећан ризик од саобраћајних прекршаја.
Гдје ће они и када тачно бити постављани, возачи неће знати, што значи да је свако у ризику да буде кажњен уколико крши правила.
Како каже професор Саобраћајног факултета, Милан Вујанић, мобилни радари се премјештају са мјеста на мјесто и приликом детектовања нека од три саобраћајна прекршаја, аутоматски шаљу пријаву МУП.
Сљедећи корак је да МУП шаље пријаву власнику возила, без обзира да ли је он у том тренутку управљао њиме или није.
"Власнику возила којим је начињен прекршај, у коверти која му стиже на кућну адресу, добиће и питање на које треба прво да одговори да ли је он управљао возилом. Ако не достави податке ко је управљао возилом мораће да плати казну у износу од 25.000 динара", објашњава професор Вујанић.
Како истиче, циљ ових радара јесте да помогну што већем поштовању прописа и индиректно већој безбједности саобраћаја јер многе посљедице настају управо због невезивања сигурносног појаса, коришћења мобилних телефона и прекорачења брзине.
У случају невезивања сигурносног појаса слиједи казна у износу од 10.000 динара. Коришћење мобилног телефона током вожње (без "хендс фри") – казна износи 10.000 динара, а ако се плати у року од 8 дана често је половина износа 5.000 динара.
