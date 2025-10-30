ФПО: Након укидања америчких санкција против Додика, и Аустрија мора да дјелује

30.10.2025
12:22
Коментари:0
"Ако су чак и Сједињене Америчке Државе укинуле своје санкције против Милорада Додика, тада не постоји никакав основ да Аустрија и даље одржава забрану уласка за предсједника Милорада Додика", наглашава посланик Слободарске партије Аустрије у бечком парламенту Илија Туфегџић.
"Аустријска влада коначно треба да престане слијепо да преузима политичке одлуке других и поново води самосталну спољну политику у интересу наших грађана и наших регионалних партнера. Одржавање забране уласка није рационално оправдано и супротно је принципу дијалога, који је за Западни Балкан неопходан", каже Туфегџић.
ФПО већ годинама наглашава да су разговори са свим легитимно изабраним представницима у региону, независно од партијских или геополитичких услова, једини пут ка стабилности и међусобном поштовању.
"Ко искључује људе са којима би заправо морао да разговара, угрожава мир у региону и повјерење у Европу", закључује Туфегџић.
Република Српска
3 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
6 ч1
Свијет
20 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
29
14
27
14
25
14
23
14
21
Тренутно на програму