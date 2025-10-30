Logo

ФПО: Након укидања америчких санкција против Додика, и Аустрија мора да дјелује

30.10.2025

12:22

Коментари:

0
ФПО: Након укидања америчких санкција против Додика, и Аустрија мора да дјелује

"Ако су чак и Сједињене Америчке Државе укинуле своје санкције против Милорада Додика, тада не постоји никакав основ да Аустрија и даље одржава забрану уласка за предсједника Милорада Додика", наглашава посланик Слободарске партије Аустрије у бечком парламенту Илија Туфегџић.

"Аустријска влада коначно треба да престане слијепо да преузима политичке одлуке других и поново води самосталну спољну политику у интересу наших грађана и наших регионалних партнера. Одржавање забране уласка није рационално оправдано и супротно је принципу дијалога, који је за Западни Балкан неопходан", каже Туфегџић.

ФПО већ годинама наглашава да су разговори са свим легитимно изабраним представницима у региону, независно од партијских или геополитичких услова, једини пут ка стабилности и међусобном поштовању.

"Ко искључује људе са којима би заправо морао да разговара, угрожава мир у региону и повјерење у Европу", закључује Туфегџић.

Подијели:

Тагови:

Америчке санкције

Аустрија

Илија Туфегџић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласила се Амбасада САД о укидању санкција

Република Српска

Огласила се Амбасада САД о укидању санкција

3 ч

0
Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

Свијет

Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

4 ч

0
Иксом кружи снимак: Трамп вратио правду и отворио врата ближим везама са Србима

Република Српска

Иксом кружи снимак: Трамп вратио правду и отворио врата ближим везама са Србима

6 ч

1
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Укидање америчких санкција Додику - одлична одлука

20 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчица угризла маскираног отмичара и побјегла, испливао снимак осумњиченог

Свијет

Дјевојчица угризла маскираног отмичара и побјегла, испливао снимак осумњиченог

2 ч

0
Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије

Свијет

Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије

2 ч

0
Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

Свијет

Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

2 ч

0
Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Свијет

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner