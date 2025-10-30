Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

Извор:
СРНА
30.10.2025
11:39
Коментари:0
Брижит Макрон, супруга француског предсједника Емануела Макрона, регистрована је на званичној веб страници пореске управе своје земље под мушким именом Жан-Мишел - објављено је у документарцу на каналу "БФМТВ".
Према ријечима Тристана Брома, шефа њеног кабинета, прва дама Француске је за ово сазнала у септембру 2024. године и то је за њу био, како он наводи, "потпуни шок".
Макронова супруга је потом преко адвоката поднијела жалбу, тражећи истрагу како би се утврдило "одакле је то дошло", додао је Бром.
Ауто-мото
Стижу велике промјене за возаче у БиХ
Међутим, канал "БФМТВ" тврди да је "цијела ситуација изазвала панику у Јелисејској палати".
У септембру је радио "ЛБС" објавио да ће Брижит Макрон представити доказе америчком суду да је - жена.
Истовремено, америчка новинарка Кендис Овенс најављује да ће захтијевати да се Макронова супруга подвргне прегледу како би се утврдио њен првобитни пол.
Најновије
Најчитаније
14
29
14
27
14
25
14
23
14
21
Тренутно на програму