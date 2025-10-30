Фаза Мјесеца у вријеме рођења открива вашу животну сврху

Извор:
Индекс
30.10.2025
11:37
Коментари:0
У астрологији Мјесец симболизује наш емоционални свијет, подсвијест и начин на који изражавамо најдубље осјећаје.
Фаза Мјесеца у тренутку рођења, према духовној савјетници Лове Агаин Јен, открива додатне трагове о сврси наше душе и начину на који доживљавамо живот.
Друштво
Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?
Свака фаза Мјесеца носи своју јединствену енергију. Ако не знате у којој сте фази рођени, то можете једноставно сазнати путем интернетских калкулатора наталне карте или лунарног циклуса, преноси Индекс.
Особе рођене у вријеме младог Мјесеца природни су покретачи промјена.
Имају дар претварања идеја у стварност и не боје се размишљати ван оквира.
Увијек су пуни нових замисли, али им понекад недостаје концентрације да једну идеју доврше прије него што их обузме сљедећа. Али, управо је та њихова креативност дио њихове животне сврхе.
Ако сте рођени за вријеме растућег српа, ви сте овдје да покренете ствари.
Не чекате допуштење и не бојите се првог корака. Ваша унутрашња вјера и одлучност помажу вам да остварите и најамбициозније планове.
И када пут није сасвим јасан, ви знате како одржати смјер.
Рођени у првој четврти Мјесеца често су неустрашиви и упорни. Воле изазове и не одустају лако.
Често помичу границе, а притисак им само даје додатну снагу.
Када наиђу на препреке не повлаче се, него још јаче иду напријед.
Њихова је сврха учити кроз препреке и усмјеравати друге својим примјером.
Особе рођене у овој фази овдје су да помажу другима у личном расту.
Њихова снага лежи у подршци, менторству и вођењу. Отвореног су духа, воле учити и спремни су дијелити знање.
Својим оптимизмом и топлином помажу људима да открију свој потенцијал.
Рођени за вријеме пуног Мјесеца често у себи носе снажан осјећај сврхе.
Промјене их прате кроз живот, а кључну улогу имају односи с блиским особама.
Кроз важне везе уче о себи и поступно се обликују у особу каква су предодређени постати.
Њихов је живот прожет дубоким унутрашњим растом.
Ако сте рођени у фази опадајућег Мјесеца, ваша је сврха преносити знање.
Кроз животна искуства развијате мудрост коју касније несебично дијелите с другима.
Природно сте склони савјетовању и надахњивању људи око себе. Ваша присутност пружа сигурност, а ваше ријечи остају дуго урезане у памћење.
Рођени у задњој четврти Мјесеца често се осјећају другачијима.
У младости их се можда није разумјело, али њихова потреба да кроче својим путем постаје с временом њихова највећа снага.
Уче вјеровати својим инстинктима и пуштају оно што више не служи, стварајући простор за ново и смислено.
Особе рођене у овој фази овдје су како би затвориле стара поглавља и донијеле исцјељење.
Не спашавају друге, већ их надахњују да препознају своју снагу.
Њихова је присутност тиха, али снажна. Својим дјеловањем прекидају обрасце боли и граде темеље за нову, свјеснију будућност.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
27
14
25
14
23
14
21
14
16
Тренутно на програму