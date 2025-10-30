Logo

Фаза Мјесеца у вријеме рођења открива вашу животну сврху

30.10.2025

11:37

Фото: Unsplash

У астрологији Мјесец симболизује наш емоционални свијет, подсвијест и начин на који изражавамо најдубље осјећаје.

Фаза Мјесеца у тренутку рођења, према духовној савјетници Лове Агаин Јен, открива додатне трагове о сврси наше душе и начину на који доживљавамо живот.

Свака фаза Мјесеца носи своју јединствену енергију. Ако не знате у којој сте фази рођени, то можете једноставно сазнати путем интернетских калкулатора наталне карте или лунарног циклуса, преноси Индекс.

Млади Мјесец - рођени зачетници

Особе рођене у вријеме младог Мјесеца природни су покретачи промјена.

Имају дар претварања идеја у стварност и не боје се размишљати ван оквира.

Увијек су пуни нових замисли, али им понекад недостаје концентрације да једну идеју доврше прије него што их обузме сљедећа. Али, управо је та њихова креативност дио њихове животне сврхе.

Растући срп - они који покрећу

Ако сте рођени за вријеме растућег српа, ви сте овд‌је да покренете ствари.

Не чекате допуштење и не бојите се првог корака. Ваша унутрашња вјера и одлучност помажу вам да остварите и најамбициозније планове.

И када пут није сасвим јасан, ви знате како одржати смјер.

Прва четврт - рођени борци

Рођени у првој четврти Мјесеца често су неустрашиви и упорни. Воле изазове и не одустају лако.

Често помичу границе, а притисак им само даје додатну снагу.

Када наиђу на препреке не повлаче се, него још јаче иду напријед.

Њихова је сврха учити кроз препреке и усмјеравати друге својим примјером.

Растући Мјесец - они који подижу друге

Особе рођене у овој фази овд‌је су да помажу другима у личном расту.

Њихова снага лежи у подршци, менторству и вођењу. Отвореног су духа, воле учити и спремни су дијелити знање.

Својим оптимизмом и топлином помажу људима да открију свој потенцијал.

Пуни Мјесец - рођени за преобразбу

Рођени за вријеме пуног Мјесеца често у себи носе снажан осјећај сврхе.

Промјене их прате кроз живот, а кључну улогу имају односи с блиским особама.

Кроз важне везе уче о себи и поступно се обликују у особу каква су предодређени постати.

Њихов је живот прожет дубоким унутрашњим растом.

Опадајући Мјесец - мудри учитељи

Ако сте рођени у фази опадајућег Мјесеца, ваша је сврха преносити знање.

Кроз животна искуства развијате мудрост коју касније несебично дијелите с другима.

Природно сте склони савјетовању и надахњивању људи око себе. Ваша присутност пружа сигурност, а ваше ријечи остају дуго урезане у памћење.

Задња четврт - они који ослобађају

Рођени у задњој четврти Мјесеца често се осјећају другачијима.

У младости их се можда није разумјело, али њихова потреба да кроче својим путем постаје с временом њихова највећа снага.

Уче вјеровати својим инстинктима и пуштају оно што више не служи, стварајући простор за ново и смислено.

Опадајући срп - исцјелитељи промјене

Особе рођене у овој фази овд‌је су како би затвориле стара поглавља и донијеле исцјељење.

Не спашавају друге, већ их надахњују да препознају своју снагу.

Њихова је присутност тиха, али снажна. Својим д‌јеловањем прекидају обрасце боли и граде темеље за нову, свјеснију будућност.

Мјесец

астрологија

