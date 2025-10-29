Вјештачка интелигенција шаље бескућнике у туђе домове, родитељи престрављени

Извор:
На друштвеним мрежама појавио се нови вирални тренд под називом „АИ бескућник“, који је изазвао панику међу родитељима и реакције полиције у неколико држава, укључујући и кориснике са Балкана.
Ријеч је о још једној бесмисленој шали у којој се помоћу вјештачке интелигенције генеришу фотографије наводног бескућника у туђој кући. Те слике се потом шаљу члановима породице како би их се преплашило.
Тренд је кренуо на ТикТоку и убрзо прикупио милионе прегледа, пише Њујорк пост. Један од најгледанијих примјера је видео корисника Нamdija Анунобија, чији је садржај погледан више од два милиона пута.
У видеу је Ануноби послао мајци фотографије лажног бескућника који наводно борави у њиховој кући.
“Он је пријатељски расположен, спава на твом кревету. Маринира се на њему већ два сата,” коментарисао је Ануноби.
Мајка је у паници одговорила:
“У мојој соби? Шта је ово? Шта радиш? Моја соба! Предалеко си отишао. Нећу ово толерисати.”
Покушао је да појача шалу тврдећи да АИ бескућник каже како кухињски прибор припада „тетиној рођакињи“. Мајка је одлучно реаговала:
“Не познајем те људе. Не познајем их. Не познајем рођакињу, не познајем тету.”
Међутим, амерички медији јављају да шала почиње прелазити границе закона. Полиција широм САД-а упозорава да се ради о глупом и потенцијално опасном понашању. У Охају су двоје малољетника оптужени због учешћа у овом изазову, док полиција у Јонкерсу наглашава да лажне дојаве о провалама троше ресурсе и могу имати озбиљне последице.
Градска полиција Салема истиче:
„Ова шала дехуманизује бескућнике, изазива панику и троши полицијске ресурсе. Позиви везани за тренд схватају се као стварне хитне ситуације.“
Тренд се проширио и на Балкан, гдје родитељи често нису упознати с АИ технологијом па бурно реагују. У једном случају, корисница је оцу послала АИ слику непознатог мушкарца за столом уз поруку:
“Ко је ово? Каже да те познаје и тражи од мене храну.”
Отац је одмах појурио кући. У другом случају, дјевојка је послала оцу слику мушкарца с руксаком на кућном прагу уз поруку:
„Знаш ли овог човјека? Каже да те познаје, позвала сам га унутра јер је гладан и жао ми је.“
Додатне АИ слике приказивале су лажног бескућника како лежи на кревету, што је оца довело до пријетњи да ће звати полицију, тек тада му је открила да је ријеч о шали, пише Ало.рс.
