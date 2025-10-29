Продаје се атрактивно земљиште на улазу у растућу пословну зону

Извор:
BiznisInfo
29.10.2025
11:15
У срцу експанзивне пословне зоне Чајдраш, на магистралном путу Зеница – Витез – Травник, продаје се земљиште површине 11 дунума (11.100 метара квадратних) које представља изузетну прилику за инвеститоре и предузетнике који размишљају стратешки.
Већински дио парцеле налази се уз сам пут, што осигурава високу видљивост и једноставан приступ – идеално за пројекте који траже фреквентну локацију.
На земљишту се налази и двоспратна, недовршена и неукњижена грађевина, што отвара додатне могућности за прилагођену градњу и развој према потребама будућег власника, пише "БизнисИнфо.ба".
Супермаркет, пословна хала, соларни панели…
Позиција земљишта чини га погодним за различите врсте економских активности: од изградње супермаркета, производне хале или стамбеног објекта, до постављања соларних панела и других савремених рјешења.
Земљиште је могуће искористити и за друге намјене, попут ПАДЕЛ хале намијењене за најбрже растући спорт, те друге спортске активности.
Смјештено насупрот школе у Чајдрашу, ово земљиште спаја доступност, потенцијал и перспективу у једном.
Цијена земљишта је 460.000 КМ (42 КМ по метру квадратном).
