Logo

Продаје се атрактивно земљиште на улазу у растућу пословну зону

Извор:

BiznisInfo

29.10.2025

11:15

Коментари:

0
Земљиште у Зеници на продају
Фото: БизнисИнфо.ба

У срцу експанзивне пословне зоне Чајдраш, на магистралном путу Зеница – Витез – Травник, продаје се земљиште површине 11 дунума (11.100 метара квадратних) које представља изузетну прилику за инвеститоре и предузетнике који размишљају стратешки.

Већински дио парцеле налази се уз сам пут, што осигурава високу видљивост и једноставан приступ – идеално за пројекте који траже фреквентну локацију.

Аутомобил

Ауто-мото

Ово је најбољи половњак по избору ауто-механичара

На земљишту се налази и двоспратна, недовршена и неукњижена грађевина, што отвара додатне могућности за прилагођену градњу и развој према потребама будућег власника, пише "БизнисИнфо.ба".

Супермаркет, пословна хала, соларни панели…

Позиција земљишта чини га погодним за различите врсте економских активности: од изградње супермаркета, производне хале или стамбеног објекта, до постављања соларних панела и других савремених рјешења.

Земљиште је могуће искористити и за друге намјене, попут ПАДЕЛ хале намијењене за најбрже растући спорт, те друге спортске активности.

Шопинг зона у Зеници

Економија

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

Смјештено насупрот школе у Чајдрашу, ово земљиште спаја доступност, потенцијал и перспективу у једном.

Цијена земљишта је 460.000 КМ (42 КМ по метру квадратном).

Подијели:

Таг:

zemljište

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

Регион

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

4 ч

0
Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

Економија

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

4 ч

0
Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

Наука и технологија

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

4 ч

0
Илустрација

Хроника

Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица

4 ч

2

Више из рубрике

Спортски клубови на ивици гашења, град хитно да реагује!

Градови и општине

Спортски клубови на ивици гашења, град хитно да реагује!

5 ч

0
Зворник: Усвојен ребаланс буџета

Градови и општине

Зворник: Усвојен ребаланс буџета

19 ч

0
Спасили пса који је запео на стијени код Ливна

Градови и општине

Спасили пса који је запео на стијени код Ливна

1 д

0
Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

Градови и општине

Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner