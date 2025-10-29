Logo

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

Предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Драгослав Илић сматра да округли сто који је одржан у хрватском Сабору о концентрационом логору Јасеновац није изоловани ексцес шачице десничара, већ представља континуирани ревизионизам који је присутан у највишем законодавном тијелу Хрватске, као и успостављање континуитета са институцијама НДХ.

Илић је рекао да су недавни округли сто о концентрационом и логору смрти Јасеновац у Сабору под битно другачијим именом организовали десничарски посланици, што је само потврда досадашњег дјеловања овог тијела која је почела још нетом пред посљедњи рат.

"Управо је ова институција "утврдила" да је у Јасеновцу умрло неколико хиљада људи. Управо је Сабор био покровитељ неоусташких окупљања на Блајбургу док није дошло до забране од аустријских власти", истакао је Илић који је и историчар.

илу-струја-03102025

Економија

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

Он је указао да је скандалозно да се на списку предсједника хрватског Сабора у званичним публикацијама Хрватске налази и име Марка Дошена који је на челу те институције био у периоду злочиначке НДХ.

"На округлом столу могло се чути да су ученици ишли у јасеновачки логор на праксу, да не постоји ни један доказ о огромним страдањима Срба, да је логор служио тек за изоловање дијела становништва и слично", каже Илић.

Антифашистичка лига Хрватске критиковала је одржавање округлог стола "Научни приступ истраживању жртава Јасеновца" у хрватском Сабору, који је назвала скупом бескрупулозних манипулатора који фалсификују трагедију од прије 80 и више година.

Јасеновац

Dragoslav Ilić

