Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица

Високопозиционирани полицијски службеници из Калесије и Живиница ухапшени су у јутрошњој акцији која је проведена у неколико градова у Тузланском кантону, због сумње да су на проституцију наводили и дјевојчице из Дома за дјецу без родитељског старања у Тузли.
Након вишемјесечне истраге, службеници Управе полиције МУП Тузланског кантона јутрос су извели велику акцију на подручју Живиница, Бановића и Калесије, а том приликом је уз претресе ухапшено седам особа.
"Од тога су четири особе полицијски службеници Управе полиције МУП-а ТК, а због постојања основа сумње да су починили кривично дјело из члана 210а Кривичног закона ФБиХ – трговина људима", казали су из Управе полиције МУП ТК.
Како су навели, у акцији су ухапшени Б.К. (1974), Џ.П. (1970), Ј.М. (1995), М.Х. (1979), Н.А. (1984), З.Ј. (1964) и С.Ш. (1958).
Према информацијама које су незванично потврђене за "Кликс" из више извора, у акцији су, између осталог ухапшени и високопозиционирани полицијски службеници из Калесије и Живиница.
Ријеч је о инспектору Полицијске управе Калесија Бесиму Клопићу, начелнику Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице Миралему Халиловићу те полицијским службеницима из Полицијске управе Живинице Јасмину Модрићу и Џеваду Пожегићу.
Акција је проведена по налогу Тужилаштва ТК, а уз наредбу надлежних судова.
Незванично се сазнаје из више извора и да се ухапшени терете конкретно за навођење на проституцију малољетних особа, међу којима је и неколико дјевојчица, иначе штићеница Дома за дјецу без родитељског старања у Тузли.
