Трагедија у Тузли: Лифт усмртио мушкарца у тржном центру

Аваз

29.10.2025

10:19

Трагедија у Тузли: Лифт усмртио мушкарца у тржном центру
Један мушкарац преминуо је у Тузли након што га је јутрос (29. октобра) пригњечио лифт, јављају федерални медији.

Како јавља "Авазов" репортер с лица мјеста, овај догађај се десио у једном тржном центру у Тузли, а несрећног мушкарца су наводно пригњечила врата лифта.

Медији нису прецизирали у којем тржном центру је дошло до несреће.

На терену су возила Хитне помоћи и полиција.

