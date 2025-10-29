Трагедија у Тузли: Лифт усмртио мушкарца у тржном центру

Извор:
Један мушкарац преминуо је у Тузли након што га је јутрос (29. октобра) пригњечио лифт, јављају федерални медији.
Како јавља "Авазов" репортер с лица мјеста, овај догађај се десио у једном тржном центру у Тузли, а несрећног мушкарца су наводно пригњечила врата лифта.
Медији нису прецизирали у којем тржном центру је дошло до несреће.
На терену су возила Хитне помоћи и полиција.
