У великој акцији ухапшена четири полицајца

У великој полицијској акцији, изведеној данас, у сриједу, 29. октобра у Живиницама, Бановићима и Калесији, ухапшено је седам особа, а међу њима и четири полицајца.
Њих терете за трговину људима, а ради се о Б.К. (51), Џ.П. (55), Ј.М. (30), М.Х. (46), Н.А. (41), З.Ј. (61), С.Ш. (67).
Акција је, кажу у МУП-у Тузланског кантона, изведена након вишемјесечне истраге коју је спровела Управа полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Како додају, у јутарњим сатима, припадници ове управе су поступајући по Наредби Кантоналног суда у Тузли и под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона претресали на седам локација Тузланског кантона, и то на подручју Живиница, Бановића и Калесије.
"Том приликом је ухапшено седам лица, од који су четири лица полицијски службеници Управе полиције МУП ТК-а", рекли су из полиције.
