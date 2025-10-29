Logo

У великој акцији ухапшена четири полицајца

29.10.2025

09:26

Коментари:

0
У великој акцији ухапшена четири полицајца
Фото: АТВ БЛ

У великој полицијској акцији, изведеној данас, у сриједу, 29. октобра у Живиницама, Бановићима и Калесији, ухапшено је седам особа, а међу њима и четири полицајца.

Њих терете за трговину људима, а ради се о Б.К. (51), Џ.П. (55), Ј.М. (30), М.Х. (46), Н.А. (41), З.Ј. (61), С.Ш. (67).

Акција је, кажу у МУП-у Тузланског кантона, изведена након вишемјесечне истраге коју је спровела Управа полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Како додају, у јутарњим сатима, припадници ове управе су поступајући по Наредби Кантоналног суда у Тузли и под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона претресали на седам локација Тузланског кантона, и то на подручју Живиница, Бановића и Калесије.

"Том приликом је ухапшено седам лица, од који су четири лица полицијски службеници Управе полиције МУП ТК-а", рекли су из полиције.

Подијели:

Тагови:

хапшење

policajci

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Познато стање дјечака повријеђених у саобраћајној несрећи

Хроника

Познато стање дјечака повријеђених у саобраћајној несрећи

1 ч

0
Огласио се МУП о несрећи у којој је погинуо дјечак

Хроника

Огласио се МУП о несрећи у којој је погинуо дјечак

2 ч

0
Детаљи несреће у којој је страдало дијете: Возач се успавао, комби завршио у каналу

Хроника

Детаљи несреће у којој је страдало дијете: Возач се успавао, комби завршио у каналу

3 ч

0
Полиција Србије

Хроника

Дијете страдало у стравичној несрећи, више повријеђених

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

11

06

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

11

02

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

11

02

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

10

57

Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner