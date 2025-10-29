Познато стање дјечака повријеђених у саобраћајној несрећи

Извор:
Два од 7 дјечака повријеђених рано јутрос у тешкој саобраћајној несрећи на ауто-путу код Новог Сада, у смјеру ка Београду, смјештено је на интензивну негу, а један је с повредом вратне кичме транспортовано у Београд. Њихов друг (16) погинуо је на мјесту. Сва дјеца су узраста од 13 до 16 година.
Наиме, јутрос око 4.30 сати у Инстиут за здравствену заштиту дјеце и омладине Војводине у Новом Саду довезено је седморо дјеце повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи код Новог Сада, узраста 13 до 16 година. Након урађене дијагностике двоје дјеце смјештено је у јединицу интензивне његе.
Како се сазнаје, једно дијете има повреду вратне кичме и у току је транспорт за Београд. - Другом дјетету је у условима опште анестезије урађена обрада рана и он је у добром општем стању.
Остала дјеца су на одјељењу, примљени ради опсервације у добром су стању нису витално угрожени, сазнаје се од извора у Дјечијој болници.
До тешке саобраћајне несреће у којој је један дечак погинуо а 7 их је повријеђено дошло је на државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад - Београд, јутрос око 03.47 часова .
Према досадашњим информацијама, из за сада неутврђених разлога дошло је до саобраћајне несреће и превртања комби возила марке "опел виваро", београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (43).
У возилу се налазило осморо малољетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану, наводи се у саопштењу МУП.
"Један малољетни путник, стар 16 година, преминуо је на лицу мјеста, док је осам особа, међу којима и возач, са повредама различитог степена, превезено у Клинички центар Војводине у Новом Саду", додаје се. Да је дијете погинуло потврдио је и др Зоран Круљ из завода за Хитну медицинску помоћ Нови Сад.
Возач комбија није био под дејством алкохола, у току је увиђај по налогу тужиоца.
Алкотестирањем је утврђено да возач комбија није био под дејством алкохола. На мјесту догађаја увиђај је у току, по налогу надлежног јавног тужиоца, наводи се у саопштењу МУП,пише Курир.
