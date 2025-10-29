Logo

СРНА

29.10.2025

09:14

''Станивуковић предлаже веће цијене воде, гријања, паркинга...''

Предсједник Скупштине града Бањалуке Љубо Нинковић саопштио је да је састанак градске коалиције, на коме ће бити договорени датуми и теме предстојећих сједница парламента, заказан и да ће јавност о свему бити обавијештена у понедјељак, 3. новембра.

Јучерашњи позив градоначелника Драшка Станивуковића на састанак, Нинковић је навео да не сматрају озбиљним и сврсисходним, те истакао да руководство и одборници Скупштине града неће учествовати у његовим перформансима, галами и патетици.

Goran Bubić

БиХ

Бубић: Уставни суд на ванредној о апелацији против пресуде Суда БиХ

"Градоначелник ће данас сасвим случајно и накратко боравити у Бањалуци, па очигледно очекује да му испунимо вријеме и омогућимо још простора за манипулацију јавношћу", навео је Нинковић.

Он је подсјетио да је локални парламент у протеклих неколико засједања разматрао важне теме, од јавне расвјете, плата запослених у Центру за предшколско васпитање и образовање и цијена вртића у Бањалуци, до питања проблема Градског олимпијског базена и одлагања отпада, као и других развојних тема.

"С друге стране, градоначелник предлаже повећање цијена воде, паркинга и гријања, измјене регулационих планова, као и нова бројна краткорочна и дугорочна кредитна задужења, која ће, судећи по досадашњој пракси и бројним званичним упозорењима, бити ненамјенски трошена", рекао је Нинковић.

Радник / Илустративна фотографија

Свијет

Што си дошао да будеш сиротиња у Њемачкој: Гастарбајтер испрозивао Балканце

Он је истакао да се сједнице Скупштине града одржавају и да ће тако бити и убудуће.

"На њима ће се, као и до сада, говорити о стварним проблемима и интересима грађана Бањалуке, а не о популистичким причама које служе искључиво личној промоцији градоначелника и додатном задуживању града и грађана", рекао је Нинковић.

Драшко Станивуковић

Љубо Нинковић

Бањалука

