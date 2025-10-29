У претресу куће и окућнице пронађена велика количина цигарета и дувана

Извор:
Полицијска станица Билећа је извршила претрес куће, окућнице и помоћних просторија које користи иницијала Ј.Д. из Билеће којом приликом су пронашли и привремено одузели велику количину дувана и цигарета.
Из ПУ Требиње кажу да је том приликом заплијењено 219 паклица цигарета различитих врста, 70,2 килограма резаног дувана, 30 кутија са по 500 комада филтер омотница и 14 кутија са по 200 комада филтер омотница.
Окружно јавно тужилаштво у Требињу се изјаснило да се ради о кривичном дјелу "Недозвољена трговина" из члана 271. Кривичног законика Републике Српске.
Полицијски службеници настављају даљи рад.
