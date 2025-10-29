Logo

Аутомобил подлетио под воз код Модриче

29.10.2025

09:43

Аутомобил подлетио под воз код Модриче
Фото: Facebook.com/zeljeznicerepublikesrpske

Путнички аутомобил подлетио је под локомотиву "Жељезница Републике Српске" на осигураном пружном прелазу у модричком насељу Врањак, али повријеђених није било.

Из "Жељезница Републике Српске" су саопштили да је у "ванредном догађају" јутрос у 7:55 часова оштећена контактна мрежа.

Пружни прелаз обезбијеђен је свјетлосно-звучном сигнализацијом и саобраћајним знаковима на путу.

Увиђај је у току, а, осим службе Хитне помоћи, на терену су и припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, као и Комисија за ванредне догађаје "Жељезница Републике Српске".

