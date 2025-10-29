Тренер Партизана се огласио о несрећи: Изгубили смо једног малог шампиона

Извор:
29.10.2025
Дjеца су хоспитализована, али су ван животне опасности, рекао је Небојша Мандић, тренер џудиста Партизана који су доживjели тешку саобраћјну несрећу на ауто-путу Нови Сад-Београд у којој је једно дијете и страдало.
"Дjеца су хоспитализована. Враћали смо се са великог међународног турнира у Азербејџану авионом до Будимпеште и онда до Београда клупским комбијем. Велика трагедија, један такмичар је изгубио живот", рекао је Небојша Мандић за „РТС“.
Тренер младих џудиста Партизана узраста 13-16 година потврдио је да је седморо хоспитализоване дјеце ван животне опасности.
"Сви имају повреде, комби је слетио са ауто-пута и испревртао се, угрувани су. Сви су у болници и чекамо информације. Битно је да су ван животне опасности", истиче Мандић.
"Немамо никакве детаље. Шта је претходило не знам у овом тренутку, нажалост изгубили смо једног малог шампиона који од данас више није са нама", рекао је Мандић.
У ноћи између уторка и среде у 3. 32 сата, на аутопуту Нови Сад – Београд, послије наплатне рампе у правцу ка Београду, дошло је до тешке саобраћајне несреће када је комби марке „опел виваро“ којим је управљао С. С. (1982) слетео с коловоза, пробио заштитну ограду и упао у канал.
МУП је навео да је алкотестирањем утврђено да возач комбија није био под дејством алкохола. Он је тешко повријеђен и саса политраумама превезен је у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.
