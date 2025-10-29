Logo

Тренер Партизана се огласио о несрећи: Изгубили смо једног малог шампиона

РТС

29.10.2025

09:57

Тренер Партизана се огласио о несрећи: Изгубили смо једног малог шампиона
Фото: Танјуг/АП

Дjеца су хоспитализована, али су ван животне опасности, рекао је Небојша Мандић, тренер џудиста Партизана који су доживjели тешку саобраћјну несрећу на ауто-путу Нови Сад-Београд у којој је једно дијете и страдало.

"Дjеца су хоспитализована. Враћали смо се са великог међународног турнира у Азербејџану авионом до Будимпеште и онда до Београда клупским комбијем. Велика трагедија, један такмичар је изгубио живот", рекао је Небојша Мандић за „РТС“.

Тренер младих џудиста Партизана узраста 13-16 година потврдио је да је седморо хоспитализоване дјеце ван животне опасности.

"Сви имају повреде, комби је слетио са ауто-пута и испревртао се, угрувани су. Сви су у болници и чекамо информације. Битно је да су ван животне опасности", истиче Мандић.

Ауто подлетио под воз

Хроника

Аутомобил подлетио под воз код Модриче

Још није познато како је дошло до несреће.

"Немамо никакве детаље. Шта је претходило не знам у овом тренутку, нажалост изгубили смо једног малог шампиона који од данас више није са нама", рекао је Мандић.

У ноћи између уторка и среде у 3. 32 сата, на аутопуту Нови Сад – Београд, послије наплатне рампе у правцу ка Београду, дошло је до тешке саобраћајне несреће када је комби марке „опел виваро“ којим је управљао С. С. (1982) слетео с коловоза, пробио заштитну ограду и упао у канал.

МУП је навео да је алкотестирањем утврђено да возач комбија није био под дејством алкохола. Он је тешко повријеђен и саса политраумама превезен је у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.

