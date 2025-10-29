Logo

Откривена мрачна тајна докторице која је пронађена мртва у Ургентном центру

Стефанија Сабо
Била је поноћ када је докторка Стефанија Сабо имала посљедње прегледе с пацијентима.

Одмах након тога, отишла је у Ургентни центар. Нико није знао ништа о њој до јутра, све док је колегиница два сата пре краја смјене није пронашла мртву.

Докторку је без свијести пронашла медицинска сестра са хирушког одјељења. Чула је како јој телефон непрекидно звони. Одлучила је да уђе да види шта се дешава. Затекла је докторку без свијести и одмах је обавијестила управу болнице и полицију.

Узрок смрти је још увијек непознат, али колеге вјерују да би узрок могло да буде прегоријевање на послу.

Међутим, медији у Румунији пишу да је докторка Стефанија дужи период наводно користила јаке седативе, а вече прије смрти себи је убризгала анестетик. Инспектори сматрају случај атипичним и провјеравају све хипотезе.

У понедјељак ујутру је учествовала на отварању одјељења за пнеумологију у болници у којој је радила.

Докторка тада није показивала знаке да се не осјећа добро, чак ни њене колеге нису ништа чудно примијетиле. У 14 часова јој је почела смјена која је требало да се заврши у осам ујутру.

Колеге и руководство болнице округа Бузау истичу да је докторка била исцрпљена и преоптерећена послом.

"Није лако радити осам ноћних смјена мјесечно, а још мање осам пута по 32 сата", истакла је Грацијела Константин, вођа синдикалаца здравствених радника.

Према ријечима Драгоша Порума, предсједника Љекарске коморе у Бузауу, докторка Стефанија је радила веома напорно, без боловања у посљедње три до четири године. Колеге су је често виђале исцрпљену, понекад и са браунилом у руци.

Хипотеза о смртоносном седативу

Поједини извори тврде да је докторка Стефанија на своју руку узимала јаке седативе. Кобне вечери је, наводно, од колега тражила пропофол - анестетик који успорава срчани ритам и ако се неправилно дозира, може да буде фаталан.

Ова супстанца се користи за инјекције и позната је као лијек који је усмртио пјевача Мајкла Џексона.

"Тај лијек може да изазове смрт јер дјелује веома брзо. Ако сами себи убризгате, више не можете да контролишете дозу и убрзо губите свијест", објашњава токсиколог.

Према ријечима управника болнице, докторка Стефанија је наводно узела супстанце из болничке апотеке намијењене пацијенту који их више није примао.

Једини лијек који је редовно користила био је лијек за одржавање срчане функције, иако није била кардиолошки пацијент.

Тијело лијепе докторке Стефаније послато је на обдукцију, након чега ће бити познато више детаља, преноси "Телеграф".

