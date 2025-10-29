Logo

Трамп о кандидатури: Није ми дозвољено

29.10.2025

08:13

Коментари:

0
Трамп о кандидатури: Није ми дозвољено
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да, највјероватније, неће имати могућност да се кандидује за трећи предсједнички мандат.

"На основу онога што сам прочитао, претпостављам да ми није дозвољено да се кандидујем. Дакле, видјећемо шта ће се десити", рекао је Трамп новинарима на путу за Јужну Кореју.

Зграда, Истанбул

Свијет

Срушила се шестоспратница у Турској, седам особа под рушевинама

Трамп је истакао да је његов рејтинг подршке међу највећим за америчке предсједнике у посљедњих много година.

Предсједник Представничког дома САД Мајк Џонсон рекао је јуче да не види начин да се измјени Устав САД како би се Трампу омогућило да се кандидује за трећи мандат.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп: Нисам могао договорити састанак са Ким Џонг Уном

Свијет

Трамп: Нисам могао договорити састанак са Ким Џонг Уном

2 ч

0
Срушила се шестоспратница у Турској, седам особа под рушевинама

Свијет

Срушила се шестоспратница у Турској, седам особа под рушевинама

2 ч

0
Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

Свијет

Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

3 ч

0
Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

Свијет

Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Ово је најбољи половњак по избору ауто-механичара

11

09

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

11

06

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

11

02

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

11

02

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner