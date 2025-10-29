Трамп о кандидатури: Није ми дозвољено

29.10.2025
08:13
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да, највјероватније, неће имати могућност да се кандидује за трећи предсједнички мандат.
"На основу онога што сам прочитао, претпостављам да ми није дозвољено да се кандидујем. Дакле, видјећемо шта ће се десити", рекао је Трамп новинарима на путу за Јужну Кореју.
Свијет
Срушила се шестоспратница у Турској, седам особа под рушевинама
Трамп је истакао да је његов рејтинг подршке међу највећим за америчке предсједнике у посљедњих много година.
Предсједник Представничког дома САД Мајк Џонсон рекао је јуче да не види начин да се измјени Устав САД како би се Трампу омогућило да се кандидује за трећи мандат.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму