Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

29.10.2025
07:39
Коментари:0
Ураган Мелиса прошао је преко Јамајке и иза себе оставио пустош, а власти у тој земљи покушавају утврдити стварне размјере штете.
Велики дио земље и даље је без струје па су информације о цијелој ситуацији још увијек несигурне, пишу свјетски медији.
Јасно је да ће тек кад сване зара постати јасније колико је штета већа од првих дојава.
У Кингстон, пријестоници Јамајке, главни аеродром вјероватно ће остати затворен још најмање један дан.
Тада би требало да почну слијетати авиони са хуманитарном помоћи.
Ураган Мелиса требало би да напусти обале Јамајке до краја дана, изјавио је данас министар енергетике те земље Дарел Ваз.
Чим ситуација то дозволи, на Јамајци ће се пажња усмјерити на процјену штете и појачавање хитних операција помоћи, преноси Sky News.
На снимцима који су лажирани уз помоћ вјештачке интелигенције (АИ) приказане су поплављене улице на Јамајци након удара урагана Мелиса и ајкуле које пливају у плиткој води која је поплавила улице, пренијели су британски медији.
Кључна карактеристика ових лажираних снимака о посљедицама урагана Мелиса су морски пси које кроз поплавне воде пливају улицама насеља на Јамајци, преноси Би-би-си.
Међутим, ова идеја о ширењу лажних снимака са ајкулама настала је прије најмање 14 година, од урагана Ајрин, када је неколико медија преварено такође лажним снимцима ајкула која пливају дуж поплављених улица у Порторику.
