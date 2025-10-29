Трамп: Нисам могао договорити састанак са Ким Џонг Уном

Извор:
СРНА
29.10.2025
08:20
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да овај пут није могао да се договори о распореду за састанак са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном.
"Видјећемо шта можемо да урадимо да средимо ситуацију на Корејском полуострву. И знате да ћу на овоме веома напорно радити са вама, са вашим тимом, са много других људи", рекао је Трамп на састанку са јужнокорејским предсједником Ли Џе Мјунгом.
Он је додао да веома добро познаје предсједника Сјеверне Кореје Ким Џонг Уна.
"Одлично се слажемо", рекао је Трамп и додао да ипак нису успјели да се договоре о времену састанка.
