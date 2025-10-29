Logo

Новаку Ђоковићу звиждали на Евролиги

29.10.2025

08:05

Новак Ђоковић
Новак Ђоковић доживио је звиждуке у Атини.

Најбољи тенисер свих времена је са сином Стефаном гледао меч Панатинаикоса и Макабија (99:85).

Нису се сви обрадовали када су га видjели на видео биму у "ОАКА арени". Било је и звиждука, што су потврдили и грчки медији.

Зашто? Па, није ни то толико изненађујуће. Новак навија за Црвену звезду, пјева често навијачке пјесме, посебно оне које су повезане са Олимпијакосом, пошто су два црвено-бијела клуба у братским односима.

То се није допало фановима Панатинаикоса који су му звиждали. Руку на срце, било је и аплауза.

Гледао је Новак како грчки тим добија меч који је ријешен тек у посљедњој дионици.

Иначе, занимљиво је и да се Макаби послије овог меча враћа у Београд пошто ће у четвртак да дочека Звезду у Пиониру (20.05 часова). Прошле недјеље је био на мечевима Звезде и славио са навијачима, али сада има неке друге обавезе.

