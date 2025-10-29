Новаку Ђоковићу звиждали на Евролиги

Извор:
Новак Ђоковић доживио је звиждуке у Атини.
Најбољи тенисер свих времена је са сином Стефаном гледао меч Панатинаикоса и Макабија (99:85).
Нису се сви обрадовали када су га видjели на видео биму у "ОАКА арени". Било је и звиждука, што су потврдили и грчки медији.
Зашто? Па, није ни то толико изненађујуће. Новак навија за Црвену звезду, пјева често навијачке пјесме, посебно оне које су повезане са Олимпијакосом, пошто су два црвено-бијела клуба у братским односима.
То се није допало фановима Панатинаикоса који су му звиждали. Руку на срце, било је и аплауза.
Гледао је Новак како грчки тим добија меч који је ријешен тек у посљедњој дионици.
Иначе, занимљиво је и да се Макаби послије овог меча враћа у Београд пошто ће у четвртак да дочека Звезду у Пиониру (20.05 часова). Прошле недјеље је био на мечевима Звезде и славио са навијачима, али сада има неке друге обавезе.
From Belgrade to Athens, the 🐐 of tennis is just like all of us FR #EveryGameMatters pic.twitter.com/ShUQJr6oNP— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
