Милан Гуровић: Млади играчи требају више шансе

Аутор:Андреј Кнежевић
28.10.2025
21:03
Коментари:0
Тројке из Индијанополиса с којима је срушио амерички Дрим тим памтиће се за сва времена, а Милан Гуровић памти и сав труд и зној који је пролио да би закорачио на велику сцену. Играчка биографија му је на понос, а и данас је тик уз терен.
Корак по корак гради тренерску каријеру са жељом да на младе пренесе своје кошаркашко знање и искуство које је стекао на паркету. Прати сва дешавања у српској кошарци и поручује да талента има, али им се не пружа адектватна прилика.
Не либи се Гуровић да без длаке на језику каже шта мисли и о систему који се већ одомаћио унутар два највећа српска клуба. Црвена звезда и Партизан, за некадашњег капитена Србије, постали су средине којих младих играчи треба да се клоне.
Пут од талентованог до играча за велика дјела пун је препрека и изазова, а сваки бљесак доноси и терет јавности у ери „кликова и лајкова“ на друштвеним мрежама. Када се у ту једначину уврсте и силни савјети родитеља и менаџера, спортска математика постаје све само не проста.
За репрезентативну генерацију коју предводе Никола Јокић и Богдан Богдановић узда се да ће играти бар до Олимпијских игара у Лос Анђелесу, а не крије жељу да се Србија коначно домогне и златне медаља. „Ови момци су то заслужили“, за крај ће Гуровић.
Опширније у видео прилогу.....
