Обрадовић не зна за пораз: Звезда лако против Асвела

АТВ

28.10.2025

21:12

Обрадовић не зна за пораз: Звезда лако против Асвела
Кошаркаши Црвене звезде су остварили пету везану побједу након што су на свом паркету савладали Асвел 79:65.

Црвено-бијели су од старта наметнули свој ритам, гдје су долазили до лаганих поена из транзиције. Одлично су контролисали скок, гдје су остварили предност посебно у дефанзиви.

Поред тога имали су значајан учинак кошаркаша с клупе, па су се одвојили у трећој четвртини када су стекли преко 20 поена предности и више није било дилеме око побједника.

Убједљиво најефикаснији у тиму Црвене звезде био је Чима Монеке који је убацио 24 поена и имао седам скокова. Огњен Добрић и Семи Оџелеј су додали по 11. Мелвин Ажинка је имао 13 поена код Асвела.

У наредном колу Црвена звезда “гостује” од Макабија који своје мечеве игра у Београду и покушаће да настави овај низ успјеха, пише Глас.

КК Црвена звезда

