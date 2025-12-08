Logo
Large banner

Настављене консултације о буџету

Извор:

АТВ

08.12.2025

19:26

Коментари:

0
Настављене консултације о буџету
Фото: АТВ

Срби у Федерацији БиХ неће остати без помоћи и подршке Владе Српске. Представници Срба из Федерације БиХ су ове године први пут позвани на консултације о буџету.

"Ове консултације су и порука да Срби у Федерацији нису заборављени и да ће Република Српска наставити да подржава како ове четири општине Босански Петровац, Дрвар, Грахово и Гламоч, тако и одређена подручја у Федерацији гдје још живи српски народ", рекао је Немања Давидовић, директор центра за подршку повратницима у Унско-Санском кантону.

"Неће сигурно доћи у ситуацију да им буде угрожена егзистенција, да ли административна или живот наших грађана на том подручју.Да уговоре које смо имали за лијечење наших грађана у овим општинама проширимо и на општину Оџак и на општину Равно", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

На консултацијама и представници високошколских установа. Најављено је повећање плата у наредној години за запослене у области високог образовања, као и најава капиталних инвестиција на оба јавна универзитета.

"Нас то радује, са обзиром да ће се услови и рада наши запослених, наставника и сарадника, али и услови студирања бити бољи по завршетку таквих капиталних инвестиција", рекао је Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањалуци

"Мени је изузетно драго што данас студенти имају један студентски стандард који је апсолутно на једном нивоу који они заслужују", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Усвојен је и приједлог Омладинског савјета да у буџет ресорног министарства буде уврштена посебна ставка за кровну омладинску републичку организацију.

"Премијер и министарска породице омладине и спорта подржали су све оперативне процесе, оперативне кораке омладинског савјета Републике Српске, а један такав смо управо представили, а везан је за посјету Краснодару у Русији", рекла је Дијана Гашић, предсједница Омладинског савјета Републике Српске

Након консултација са Унијом студената поручено је да је да је предвиђено више средстава за стипендије.

"Констатовали смо да је текућа година, 2025 била веома продуктивна и успјешна за студенте у нашој Републици Српској, те да се у наредном периоду ради на измјенама закона о студентском стандарду и високом образовању" , каже Никола Шобот, предсједник Уније студената Републике Српске

За сутра је најављен наставак консултација са представницима борачких организација проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

premijer

budžet

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

Република Српска

Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

2 ч

4
Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

Република Српска

Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

2 ч

1
Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Република Српска

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

4 ч

0
Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Република Српска

Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

4 ч

6
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Црвена звезда поразила Босну у Сарајеву

19

48

Ђина Џиновић због овога обрисала друштвене мреже

19

40

Вјештачка интелигенција вратила легенду у младост: Знате ли о коме је ријеч?

19

38

Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

19

28

Објављени језиви снимци разорног земљотреса у Јапану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner