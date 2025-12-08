Настављене консултације о буџету

Извор:
АТВ
08.12.2025
19:26
Коментари:0
Срби у Федерацији БиХ неће остати без помоћи и подршке Владе Српске. Представници Срба из Федерације БиХ су ове године први пут позвани на консултације о буџету.
"Ове консултације су и порука да Срби у Федерацији нису заборављени и да ће Република Српска наставити да подржава како ове четири општине Босански Петровац, Дрвар, Грахово и Гламоч, тако и одређена подручја у Федерацији гдје још живи српски народ", рекао је Немања Давидовић, директор центра за подршку повратницима у Унско-Санском кантону.
"Неће сигурно доћи у ситуацију да им буде угрожена егзистенција, да ли административна или живот наших грађана на том подручју.Да уговоре које смо имали за лијечење наших грађана у овим општинама проширимо и на општину Оџак и на општину Равно", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
На консултацијама и представници високошколских установа. Најављено је повећање плата у наредној години за запослене у области високог образовања, као и најава капиталних инвестиција на оба јавна универзитета.
"Нас то радује, са обзиром да ће се услови и рада наши запослених, наставника и сарадника, али и услови студирања бити бољи по завршетку таквих капиталних инвестиција", рекао је Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањалуци
"Мени је изузетно драго што данас студенти имају један студентски стандард који је апсолутно на једном нивоу који они заслужују", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Усвојен је и приједлог Омладинског савјета да у буџет ресорног министарства буде уврштена посебна ставка за кровну омладинску републичку организацију.
"Премијер и министарска породице омладине и спорта подржали су све оперативне процесе, оперативне кораке омладинског савјета Републике Српске, а један такав смо управо представили, а везан је за посјету Краснодару у Русији", рекла је Дијана Гашић, предсједница Омладинског савјета Републике Српске
Након консултација са Унијом студената поручено је да је да је предвиђено више средстава за стипендије.
"Констатовали смо да је текућа година, 2025 била веома продуктивна и успјешна за студенте у нашој Републици Српској, те да се у наредном периоду ради на измјенама закона о студентском стандарду и високом образовању" , каже Никола Шобот, предсједник Уније студената Републике Српске
За сутра је најављен наставак консултација са представницима борачких организација проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч6
Најновије
Најчитаније
19
49
19
48
19
40
19
38
19
28
Тренутно на програму