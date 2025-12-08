Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Извор:
СРНА
08.12.2025
14:57
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да БиХ неће постати чланица НАТО-а, јер се Република Српска томе противи, те истакао да се Српска труди да повећа интензитет сарадње са Русијом у свим областима.
"Наша политика не подразумијева учлањење у НАТО. Трудимо се да повећамо интензитет сарадње са Русијом у свим областима - у спорту, култури, науци, политици", рекао је Додик за ТАСС.
Он је истакао да се ништа није промијенило у политичком избору српског народа.
"Срби воле и настављају да подржавају Русију. Русија је сада у оправданом и разумљивом одбрамбеном стању и надамо се да ће изаћи као побједник", рекао је Додик.
Он је истакао да само обновљена сарадња са Русијом може спасити од колапса Европу, чији је економски успјех у великој мјери био заснован на приступу руским ресурсима по повољној цијени.
"Сада када је то прошло, видимо Европу у тешкој економској ситуацији. Њихови показатељи су веома ниски. Постоји рецесија, проблеми са приливом миграната. Све што се сада дешава могло би на крају уништити Европу", рекао је Додик.
У будућности, указује Додик, Европа може остати успјешна само ако јој Русија помогне, те се нада да ће то бити засновано на економским принципима.
"Било је добро развијати њемачку економију када су добијали јефтин гас из Русије. Али чим је стигао амерички гас, чија је цијена утростручена, њемачко економско чудо се распало. И сигуран сам да док се Европа не интегрише са Русијом, Европљани неће моћи да постигну никакав успјех", рекао је Додик.
Додик је оцијенио је да ће по окончању конфликта у Украјини највише изгубити Европа, која се већ суочила са великим економским проблемима.
"Када предсједник Русије Владимир Путин и предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп постигну договор, видећемо ерозију европских елита, која је већ почела и на крају ће довести до њиховог краха", рекао је Додик за ТАСС.
Он је оцијенио да у Европи нема лидера који би могао нешто предузети да промијени ствари, додајући да је подршка француском предсједнику Емануелу Макрону на 12 одсто и то вјероватно више међу мигрантима него међу домаћим становништвом, док је на ниском нивоу и подршка њемачком канцелару.
Говорећи о могућем војном сукобу између Русије и Европе, Додик је рекао да се апсолутно слаже са ставом руског предсједника да Европа нема потребне мишиће да ратује против Русије.
"Његова порука је искрена и директна. Ви Европљани пробајте ако желите, али ми ништа нећемо предузимати", рекао је Додик.
Он је навео да је Русија у сукобу са Украјином не зато што жели да заузме туђе територије, већ зато што су ти простори историјски увијек припадали Русији.
Додик је подсјетио да су лидери некадашњег СССР-а доносили одлуке које су понекад биле у супротности са историјском истином.
"Зато су Крим и дио Украјине сада враћени тамо гдје треба да буду. Нажалост, у политику је умијешана и православна душа руског народа. Увијек смо сматрали да у Украјини живи народ који дијели исте вриједности и припада истој заједници", рекао је Додик.
Он је истакао да су тако и Срби мислили да су им народи бивше Југославије браћа, али се показало да није тако.
"Све што нам се овдје дешавало било је дио претходне игре коју Запад води против Русије", рекао је Додик.
