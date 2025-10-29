Министарство издало важан водич за родитеље у Српској

Извор:
Министарство просвјете и културе Републике Српске израдило је, у оквиру кампање „Школа која чује“, кратки водич за родитеље о вршњачком насиљу са циљем његове превенције и спречавања.
Водич на једноставан и прегледан начин појашњава шта је вршњачко насиље, које врсте постоје, као и знакове да дијете трпи насиље, врши насиље или је његов посматрач.
Родитељи у водичу могу пронаћи и информације о разлозима због којих дјеца најчешће врше насиље, као и о знаковима на које треба да обрате пажњу како би на вријеме препознали проблем и адекватно реаговали.
Водич је у дигиталном облику достављен свим школама у Републици Српској са препоруком да га учине доступним родитељима на својим онлајн платформама, а водич је доступан за преузимање и на интернет страници Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Водич можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
