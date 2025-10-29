Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?

29.10.2025
Након што је најављено да ће Хрватска да уведе потпуну забрану кориштења мобилних телефона у основним школама и за вријеме одмора, директори образовних установа у Републици Српској истичу да је ова пракса већ заживјела у неким основним школама.
Према приједлогу хрватских надлежних институција, измијениће се Правилник о критеријумима за изрицање педагошких мјера, гдје ће се кориштење телефона на настави и изван ње построжити на начин да ће се третирати као неприхватљиво понашање.
Стање с кориштењем мобилних телефона у школама широм Републике Српске је шаролико. Но, већина директора је за то да се такође уведе строже третирање кориштења телефона у образовним установама и око њих.
Како је за "Независне новине" рекао Љубиша Благојевић, предсједник Актива директора основних школа добојске регије и директор ОШ "Вук Стефановић Караџић", и они су тражили да се усвоји потпуна забрана употребе телефона.
"Ми смо донијели интерну одлуку, а на приједлог Савјета родитеља, школски одбор усвојио је да иде потпуна забрана употребе мобилног телефона, мада дјеца то тешко усвајају", казао је Благојевић.
Како је рекао, ако ђаци у школи користе телефон, одмах им буде одузет.
"Мени се доноси као директору, те родитељ мора лично да дође да преузме телефон, а притом се ученику изриче и васпитно-дисциплинска мјера", казао је Благојевић.
Како је рекао, није само проблем употреба телефона у школи те и код родитеља треба да се развије свијест да и они морају да контролишу како дјеца и у којој мјери користе мобилни телефон.
Појаснио је да на данашњу дјецу ни санкције, али ни награде не утичу превише.
Како је рекао, на одлуку о потпуној забрани мобилних телефона одлучили су се након што су крајем прошле године међу основцима владали опасни ТикТок изазови.
"Надам се да ће се у неком наредном периоду усвојити неки закон о потпуној забрани телефона у школама", закључио је Благојевић.
И Здравко Будимир, предсједник Актива директора основних школа регије Приједор и директор ОШ "Десанка Максимовић", истиче да они уназад неколико година имају потпуну забрану кориштења мобилних телефона.
"Приликом доласка ученика у школу узимају се телефони од ђака и стављају се у ормариће и дјеци се дају кад се заврши посљедњи час за тај дан", казао је Будимир и истакао да дјеца током одмора немају приступ мобилним телефонима.
Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије и директор ОШ "Свети Сава", истиче да је свака школа направила интерни правилник у којем је прецизирано кориштење мобилних телефона.
"Што се тиче наше школе, ученици не могу да користе телефон на настави, али могу за вријеме одмора", казао Попржен и истакао да нико не може забранити употребу кориштења мобилних телефона.
Да ли потпуна забрана има ефекта, коментарисао је и социолог Владимир Васић, који каже да дјеци треба разграничити слободно вријеме од обавеза, цијенећи да потпуне забране нису ефикасне.
"А то је да се мобилни телефони не би смјели користити током наставе, али током одмора и њихових слободних активности сигурно да да", казао је Васић и истакао да је поената на који начин се користе мобилни телефони.
"Мобилне телефоне не треба да користе у сврху деструктивног понашања, него да их користе примјерено њиховом узрасту", казао је Васић.
Како је рекао, тежиште проблема треба тражити у породици.
"Родитељи су ти који дјеци купују мобилне телефоне, они су ти који врше или не врше надзор над употребом мобилног телефона", казао је Васић.
И Самостални синдикат основног образовања и одгоја Федерације БиХ и Кантонални одбор у КС поново су затражили од надлежних да уведу забране кориштења телефона у школама.
Како је наведено, Самостални синдикат основног образовања и одгоја КС у претходном периоду више пута се обраћао с иницијативом забране употребе мобилних уређаја током трајања редовне наставе, али тај циљ до данас није остварен.
Сугеришу и да изузетак од забране могу бити само ситуације када је употреба мобилног телефона неопходна из здравствених, едукативних и других оправданих разлога.
"Многе земље донијеле су пропис којим се забрањује употреба мобилних телефона у школама, овим путем подносимо иницијативу и позивамо вас да заједнички радимо и дјелујемо за добробит дјеце/ученика и да их на овај начин сачувамо од негативних утјецаја модерне технологије", закључује се у писму Синдиката које је упућено Нихаду Уку, премијеру Кантона Сарајево.
