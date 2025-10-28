Logo

Отворен Регионални самит трговине

АТВ

28.10.2025

20:22

Отворен Регионални самит трговине
Фото: АТВ

Република Српска постала је центар трговине, а Бањалука мјесто гдје се сусрећу идеје, искуства и визије будућности. Све се то дешава у оквиру првог Регионалног самита трговине.

Са циљем да се обликује будућност ове области и унаприједи сарадња, у Бањалуци су се окупили лидери из свијета бизниса, људи са идејама и иновацијама које мијењају тржиште. Самит доноси два дана богатог програма, панела, предавања и Би-ту-би сусрета.

Република Српска има 74 одсто покривености увоза извозом, поручио је премијер Саво Минић, који је и отворио Самит. Поред тога, Сектор трговине, уз прерађивачку дјелатност, највише учествује у БДП-у Српске, са скоро 12 одсто. Додао је да постоје добри капацитети за унапређење ове гране привреде.

Питање трговине није питање само Републике Српске, већ сваке озбиљне државе, каже министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић. Иако је Српска географски и на друге начине повезана са простором Европске уније, економски трендови показују раст земаља БРИКС-а, додао је.

Регионални самит трговине је уједно и први међународни догађај ове врсте организован у Републици Српској. Први дан посвећен је сарадњи и инспиративним причама лидера трговине, док је други дан у знаку будућности малопродаје, дигиталне трансформације и припрема за ЕКСПО 2027.

Опширније у видео прилогу....

Бањалука

Samit

