Отворен Регионални самит трговине

Извор:
АТВ
28.10.2025
20:22
Коментари:0
Република Српска постала је центар трговине, а Бањалука мјесто гдје се сусрећу идеје, искуства и визије будућности. Све се то дешава у оквиру првог Регионалног самита трговине.
Са циљем да се обликује будућност ове области и унаприједи сарадња, у Бањалуци су се окупили лидери из свијета бизниса, људи са идејама и иновацијама које мијењају тржиште. Самит доноси два дана богатог програма, панела, предавања и Би-ту-би сусрета.
Република Српска има 74 одсто покривености увоза извозом, поручио је премијер Саво Минић, који је и отворио Самит. Поред тога, Сектор трговине, уз прерађивачку дјелатност, највише учествује у БДП-у Српске, са скоро 12 одсто. Додао је да постоје добри капацитети за унапређење ове гране привреде.
Питање трговине није питање само Републике Српске, већ сваке озбиљне државе, каже министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић. Иако је Српска географски и на друге начине повезана са простором Европске уније, економски трендови показују раст земаља БРИКС-а, додао је.
Регионални самит трговине је уједно и први међународни догађај ове врсте организован у Републици Српској. Први дан посвећен је сарадњи и инспиративним причама лидера трговине, док је други дан у знаку будућности малопродаје, дигиталне трансформације и припрема за ЕКСПО 2027.
Опширније у видео прилогу....
