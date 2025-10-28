Верићи код Бањалуке: "Ничије" краве начиниле огромне штете, мјештани хоће да се селе

Аутор:Зорица Петковић
28.10.2025
19:46
Коментари:0
Мјештани Верића код Бањалуке нашли су се у несвакидашњем и великом проблему, не својом кривицом. Са Козаре се спуштају говеда и уништавају им имовину. Куцали су на многа врата али безуспјешно јер се још увијек не зна у чијој су надлежности- ничије краве.
Овако је из ноћи у ноћ у Верићима код Бањалуке. Филмска потјера за, како их мјештани овдје зову, „ одменутим дивљим кравама“ које се спуштају са Козаре. Не зна се чија су говеда, али се зна да их има између 40 и 50, крава, бикова и телади. Уништавају имовину, улазе у дворишта, баште, газе њиве, једу жито...
„Не кажем само да је мој кукуруз страдао, страдао је и од других комшија, ове све комшије које се налазе они су исто угрожени тотално били као и сам. Нама је отишао основни усјев за исхрану стоке, ја не знам шта да радимо... Да ли да се селимо , да ли да напустимо ова фина домаћинства? Зар је потребно да ми размишљамо шта да радимо?", рекао је Радован Савић, мјештанин Верића.
Винка Савић позната је по узгоју стоке и производњи првокласног млијека. Има 80 грла крупне и око 50 грла ситне стоке и узгаја на десетине хектара житарица како би прехранила животиње. Огорчена је и забринута због тренутне ситуације, за коју се не назире рјешење.
„ Ви сами знате да се ја бавим производњом млијека а те краве могу много шта да угрозе, што је рекао комшија. Ја имам њиве показаћу вам што су ми срушиле кукурузе, ем'је слаба година била, ем'су ми бале ено погледајте изгорјеле, тако да сам троп. И сад имам нешто траве ето чувам свако вече излазим са аутом и гањам те краве. Нико није надлежан, нико ништа не може учинити а ми толике проблеме имамо“, рекла је Винка Савић, пољопривредник, Верићи код Бањалуке.
Помоћ су тражили од полиције и обраћали су се инспекцији која им је обећала помоћ. Од тада се ствари нису помјериле са мртве тачке. Један од инспектора са којим смо разговарали, у кратком телефонском разговору нам је рекао, како је мјештанима предложено да се обрате градоначелнику, не би ли се расписао јавни позив и пронашло адекватно рјешење за хватање стоке и стављања у карантин. На терену не затичемо краве, али се јасно виде њихови трагови и пустош коју су оставиле за собом. Од бербе кукуруза неки су одустали јер се није имало шта убрати. Јесења сјетва је на чекању, док се не рјеши за Верићане - горући проблем са кравама које су постале и агресивне.
„Овде су исто биле лежале и онда кад је ноћ, рика- бука не можете ни спавати по цијелу ноћ, боду се бикови нема шта се не ради", рекао је Радоја Стојнић, мјештанин Верића.
За сада се ови вриједни домаћини највише уздају у помоћ ресорног министарства. А док конкретна помоћ не стигне, остаје им само да тјерају краве са својих имања у нади да „ничије краве“ неће остати као и до сада- ничија надлежност.
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму